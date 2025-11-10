Resumen: La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres y una mujer señalados de integrar una red criminal responsable de al menos siete hurtos y un homicidio en Cali. Según las investigaciones, los delincuentes operaban en semáforos y zonas concurridas, donde intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y huían en motocicletas con placas adulteradas. Durante uno de los asaltos, una persona fue asesinada al resistirse al robo. Los tres implicados fueron imputados por concierto para delinquir, hurto agravado, porte ilegal de armas y otros delitos.

¡Ni en el semáforo daban tregua! Capturan a tres presuntos ladrones implicados en una ola de atracos en Cali

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron judicializadas en Cali por su presunta participación en una serie de violentos hurtos cometidos en distintos puntos de la ciudad, varios de ellos mientras las víctimas se encontraban detenidas en semáforos.

Los procesados, identificados como John Zuluaga, Nathali Ruiz y Juan Ambuila, serían integrantes de una red delictiva que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, habría ejecutado al menos siete robos y un homicidio desde septiembre pasado.

De acuerdo con el material probatorio, el grupo utilizaba motocicletas con placas adulteradas para escapar rápidamente tras los asaltos. En la mayoría de los casos, las víctimas eran intimidadas con armas de fuego, y el valor total de los objetos robados superaría los 80 millones de pesos.

Uno de los hechos más graves ocurrió cuando un ciudadano que se movilizaba en su vehículo particular fue asesinado de un disparo al intentar resistirse a un robo. Además, se estableció que en al menos una ocasión los implicados realizaron transferencias bancarias con dinero obtenido de manera ilícita.

Las autoridades capturaron a Zuluaga y Ruiz el pasado 5 de noviembre en vía pública, mientras que Ambuila fue notificado del proceso en el centro carcelario donde ya se encontraba recluido por otro delito.

Un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Los tres deberán permanecer con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de hurto o extorsión, y recordaron que los dispositivos de vigilancia y cámaras de la ciudad han sido fundamentales para desarticular redes que afectan la seguridad en las calles de Cali.