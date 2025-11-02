Resumen: En Cali, la Fiscalía investiga a un hombre por maltrato animal luego de que vecinos alertaran sobre 14 perros criollos mantenidos en condiciones críticas: uno murió, diez estaban en precarias condiciones de higiene y sin alimento, y tres en estado esquelético. Todos los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado, donde reciben atención veterinaria para su rehabilitación. El responsable, Eduardo Rodríguez, fue imputado por el delito, cargo que no aceptó.

¡Indignante! 14 perros fueron hallados enjaulados y desnutridos en una vivienda de Cali

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra un hombre que mantenía a 14 perros criollos en condiciones críticas en su vivienda del barrio Trinidad, en Cali. La denuncia fue realizada por vecinos del sector, quienes alertaron que los animales se encontraban en grave riesgo e incluso habrían llegado a atacarse entre sí.

El hecho fue verificado el 26 de marzo de 2024, cuando las autoridades acudieron al inmueble. En el lugar encontraron un panorama alarmante: uno de los perros había muerto, diez estaban en precarias condiciones de higiene y sin acceso a alimento, y tres se encontraban en estado esquelético.

Todos los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado, donde recibieron atención veterinaria con el objetivo de iniciar su rehabilitación.

Según reportes, los caninos permanecían hacinados, enjaulados y sin acceso a agua ni comida, lo que puso en riesgo su salud y bienestar. Las imágenes tomadas durante la intervención muestran a los animales en condiciones críticas, evidenciando la gravedad de la situación.

El responsable de los perros, identificado como Eduardo Rodríguez, fue citado por la Fiscalía a través del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) y se le imputó el delito de maltrato animal. La investigación continuará para determinar posibles sanciones y garantizar la protección de los animales.

Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana y la rápida actuación de las autoridades para prevenir el maltrato animal en la ciudad.