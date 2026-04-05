Resumen: Dos presuntos delincuentes que hurtaron equipos tecnológicos en una vivienda de San Gil fueron capturados en Fontibón por la Policía, recuperando los objetos y dejando a uno de los implicados con antecedentes por hurto y concierto para delinquir.

¡Ni el cambio de ciudad los salvó! Robaron en San Gil y la Policía los cazó en Fontibón con el botín

Dos hombres fueron capturados en Bogotá tras ser señalados de estar vinculados con el hurto de equipos tecnológicos en una vivienda del municipio de San Gil, en Santander. El operativo permitió recuperar parte de los elementos robados y ubicar a los presuntos responsables en la localidad de Fontibón.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se remonta al pasado 2 de abril, cuando los implicados habrían ingresado a un conjunto residencial tras forzar una de sus cerraduras. Una vez dentro, sustrajeron varios dispositivos electrónicos, principalmente equipos tecnológicos de alto valor.

Tras conocerse el caso, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con patrullas de vigilancia y el apoyo de cámaras de seguridad, iniciaron el rastreo de los responsables y de los elementos hurtados. Las labores de seguimiento condujeron hasta el barrio San Pedro de los Robles, en Fontibón, donde fue ubicado uno de los dispositivos robados.

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En ese mismo punto, específicamente en la calle 16B con carrera 99, las autoridades inspeccionaron un vehículo tipo chana que, al parecer, habría sido utilizado para cometer el hurto. En su interior encontraron un computador y dos tablets, avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos, que corresponderían a parte de los objetos sustraídos.

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Durante el procedimiento se logró la captura de dos personas, quienes fueron dejadas a disposición de la autoridad competente junto con los elementos recuperados, para responder por el delito de receptación.

Uno de los detenidos cuenta con un historial judicial relevante, al registrar nueve anotaciones por delitos como concierto para delinquir y hurto calificado, lo que refuerza la hipótesis de su posible vinculación con estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilegales.

Las autoridades reiteraron que continuarán adelantando operativos para contrarrestar el hurto en la ciudad e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123.