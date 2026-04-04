Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 75,50 % de avance en marzo de 2026, con obras visibles en varios puntos de la ciudad y la llegada de nueve trenes al país. El proyecto entra en su fase final y se acerca cada vez más a su puesta en operación.

¡Cada vez más cerca! Metro de Bogotá supera el 75 % de avance y acelera hacia su operación

El megaproyecto de movilidad más ambicioso del país continúa avanzando y ya supera una etapa clave en su ejecución. La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 75,50 % de avance con corte a marzo de 2026, lo que marca su entrada en la fase final de obras.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que el proyecto ya superó las tres cuartas partes de su desarrollo. “Marzo, mes de avances significativos en el proyecto Metro. Seguimos trabajando para que esta obra siga avanzando. A 31 de marzo, el metro llegó a 75,50 %. Es decir, ya superamos las tres cuartas partes del proyecto. El Metro entra así en la recta final”, expresó.

Actualmente, la obra se extiende a lo largo de 23,9 kilómetros, conectando el suroccidente de la ciudad, desde Bosa, con el norte, hasta la calle 72 con avenida Caracas. En este corredor ya se evidencian importantes avances en infraestructura, especialmente en el viaducto y en las 16 estaciones que conformarán el sistema.

Avances visibles en la obra y llegada de trenes

Los frentes de trabajo se desarrollan en varios puntos estratégicos de Bogotá, como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y la avenida Caracas. Además, se ha confirmado que 10 de las estaciones tendrán conexión directa con el sistema TransMilenio, lo que permitirá una integración clave en la movilidad de la capital.

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Uno de los hitos más relevantes del proyecto es la construcción de 12 kilómetros de viaducto, una cifra que refleja el ritmo de ejecución de la obra. Esta estructura será fundamental, ya que sobre ella circularán los trenes que transformarán la forma en que millones de ciudadanos se movilizan diariamente.

En marzo, el Metro llegó al 75.50% de avance. Ya superamos las tres cuartas partes del proyecto. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Miren estos avances en la estación 3, que queda en el barrio Britalia, y en el pulpo de la Av. 68 con Primero de Mayo. ¡Seguimos trabajando para cumplir este sueño! pic.twitter.com/mNqkxcJwdU — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 3, 2026

A este progreso se suma la llegada de material rodante. Ya son nueve los trenes que se encuentran en Colombia, de un total de 30 que harán parte del sistema. El más reciente arribó al país el 25 de marzo a través del Puerto de Cartagena y será trasladado al patio taller en Bosa para su adecuación.

El desarrollo de esta obra también implica un despliegue humano significativo. Cerca de 15 mil personas participan en los trabajos, que se ejecutan de manera continua para cumplir con los cronogramas establecidos.

A medida que avanzan las obras, el proyecto se hace cada vez más visible para los habitantes de localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, donde ya se levantan columnas y estructuras del viaducto.

Con estos avances, la Línea 1 del Metro se consolida como una de las intervenciones de infraestructura más importantes en la historia reciente de Bogotá, acercándose progresivamente a su futura operación y a un cambio estructural en la movilidad de la ciudad.