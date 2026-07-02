Resumen: Cientos de hinchas de la Selección Colombia participaron en una multitudinaria subida al cerro de Monserrate, en Bogotá, como muestra de apoyo al equipo antes del partido frente a Ghana por el Mundial de 2026. La iniciativa, convocada a través de redes sociales, buscó unir a los aficionados en una jornada de oración y esperanza para acompañar simbólicamente a la Tricolor en su lucha por avanzar a los octavos de final.

¡Ni el “brujo ghanés” los frenó! Cientos de hinchas subieron a Monserrate para pedir por la victoria de la Tricolor

A pocas horas del decisivo encuentro entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, cientos de aficionados protagonizaron una particular muestra de apoyo a la Tricolor. Desde muy temprano, decenas de personas comenzaron el ascenso al cerro de Monserrate, en Bogotá, con la intención de unirse en oración y enviar, según expresaron, las mejores energías al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La convocatoria surgió a través de redes sociales y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la selección. El punto de encuentro fue fijado para las 6:00 de la mañana del jueves 2 de julio en la entrada del sendero peatonal, donde empezaron a reunirse familias, grupos de amigos e incluso personas que llevaron a sus mascotas para participar en la caminata.

La iniciativa nació como una respuesta simbólica a las declaraciones que durante el torneo ha realizado Nana Kwaku Bonsam, un reconocido espiritista de Ghana que ha asegurado haber realizado rituales para favorecer a la selección de su país. Ante esas afirmaciones, un grupo de aficionados colombianos decidió organizar una jornada de oración y acompañamiento para respaldar a la Tricolor antes del compromiso mundialista.

Hinchas de la Selección Colombia subieron a Monserrate para contrarrestar la magia del brujo de Ghana.pic.twitter.com/NNw1CikCRc — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 2, 2026

El impulsor de la convocatoria fue Felipe Molina, quien explicó, en declaraciones recogidas por Infobae, que la idea comenzó como una conversación entre amigos mientras seguían el desarrollo de la Copa del Mundo. Según relató, las declaraciones del espiritista ghanés sobre el partido entre Inglaterra y Ghana despertaron la curiosidad del grupo y los motivaron a promover una actividad que permitiera a los hinchas manifestar su apoyo desde Colombia.

De acuerdo con lo manifestado por Molina, el propósito nunca fue generar confrontaciones, sino reunir a quienes quisieran expresar su respaldo al equipo nacional a través de la fe y la esperanza de conseguir la clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

Una convocatoria que superó las expectativas

Aunque inicialmente el evento creado en redes sociales registraba un número reducido de asistentes confirmados, la respuesta terminó siendo mucho mayor de la esperada. Desde antes del amanecer ya era evidente la presencia de numerosos aficionados vestidos con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, quienes emprendieron el recorrido hacia el santuario entre cánticos, oraciones y mensajes de optimismo.

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Durante el ascenso, varios participantes manifestaron que asistieron convencidos de que la unión de los hinchas podía convertirse en un respaldo simbólico para los jugadores antes del encuentro frente al seleccionado africano.

Algunos afirmaron que no creen en las supuestas prácticas espirituales atribuidas al hincha ghanés, mientras que otros señalaron que la oración representa una forma de acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del torneo. En común, todos coincidieron en expresar su confianza en que Colombia consiga el resultado necesario para avanzar de fase.

🧙🏿‍♂️ El brujo de Ghana vuelve a ser protagonista del Mundial 🌎⚽ Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus rituales y por lanzar polvo blanco en los estadios, vuelve a generar polémica tras asegurar que puede afectar el rendimiento de figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane. Sin… pic.twitter.com/HBbG4fCYj1 — más+deportes (@webmasdeportes) June 25, 2026

La convocatoria también se hizo viral en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron imágenes y videos del ascenso, destacando la gran cantidad de personas que decidió madrugar para participar en la actividad.

La fe como protagonista de la previa mundialista

Al llegar a la parte alta de Monserrate, muchos de los asistentes participaron en un momento de oración en la Basílica del Señor Caído, uno de los principales lugares de peregrinación del país. Allí elevaron plegarias por los futbolistas, el cuerpo técnico y el resultado del compromiso mundialista.

En medio de la jornada también llamó la atención la presencia de un hombre caracterizado como chamán, quien realizó una oración pública con la intención de desear éxito a la Selección Colombia antes del partido.

🙏 La fe por la Selección Colombia llegó hasta Monserrate. Cientos de hinchas subieron el cerro este jueves con camisetas, banderas y mucha energía tricolor para pedir por una victoria ante Ghana en el próximo partido del Mundial 2026. ⚽⛰️ Entre rezos, cantos y baile, los… pic.twitter.com/W5eaKbwQb7 — Portafolio (@Portafolioco) July 2, 2026

La movilización se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la previa del compromiso entre Colombia y Ghana, reflejando el entusiasmo de cientos de aficionados que decidieron expresar su apoyo más allá de las pantallas y los estadios.

El encuentro entre ambas selecciones está programado para este viernes 3 de julio a las 8:30 de la noche (hora de Colombia) en Kansas City. El ganador obtendrá su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026, motivo por el que la expectativa entre los seguidores de la Tricolor continúa creciendo.