Resumen: Mhoni Vidente volvió a pronosticar el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y aseguró que la 'Tricolor' vencerá a Ghana con un marcador de 3-0 o 3-1. Además, afirmó que el equipo colombiano seguirá avanzando en el torneo y destacó su desempeño como una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

¿Acertará? El sorpresivo marcador que Mhoni Vidente pronosticó para Colombia vs. Ghana en el Mundial

A pocas horas de uno de los partidos más importantes para la Selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026, Mhoni Vidente volvió a pronunciarse sobre el camino que, según sus predicciones, tendría la ‘Tricolor’ en el torneo.

La astróloga aseguró que el combinado nacional atraviesa un gran momento futbolístico y manifestó que espera verlo avanzar a la siguiente ronda. Incluso, se animó a revelar el marcador que, de acuerdo con su lectura, tendría el compromiso frente a Ghana.

Las declaraciones de la vidente han llamado la atención durante la Copa del Mundo, ya que varias de sus predicciones sobre el desarrollo del campeonato se han viralizado en redes sociales y han generado comentarios entre los aficionados.

El marcador que anticipó para Colombia

Durante su intervención, Mhoni destacó el rendimiento mostrado por Colombia a lo largo de la fase de grupos, en la que terminó como líder del Grupo K tras enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Al referirse al duelo frente a Ghana, la vidente aseguró que visualiza un triunfo del equipo colombiano y hasta se atrevió a mencionar el resultado.

«Yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana, quisiera, viene ganando un 3-0 o un 3-1», afirmó.

En otra parte de su pronóstico volvió a insistir en ese panorama favorable para la Selección Colombia y dijo:

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«Colombia viene ganando contra Ghana un 3-1 y México viene ganando contra Ecuador un 3-1, eso quiere decir muchos goles… Van a seguir otros juegos, va a ganar Inglaterra también, España sigue avanzando, Portugal, van a seguir mis predicciones».

Además, reiteró que, desde su perspectiva, Colombia y México han sido las selecciones revelación del campeonato y aseguró que le ha gustado el nivel que ambos equipos han mostrado durante el Mundial.

También habló de otras selecciones

Las predicciones de Mhoni no se limitaron al encuentro entre Colombia y Ghana. La astróloga también señaló cuáles equipos considera que seguirán avanzando en la Copa del Mundo y aseguró que Inglaterra, España y Portugal continuarán en carrera.

En contraste, expresó que Brasil no tendría un recorrido destacado en el torneo, al considerar que su rendimiento no ha sido el esperado y que no llegaría a las instancias finales de la competencia.

Al finalizar su mensaje, invitó a los aficionados a disfrutar del Mundial y compartió una reflexión para sus seguidores.

«Sigan disfrutando de estos partidos y sean muy felices. Hay que cuidarnos del agua, pues el mes de julio va a ser un mes muy bueno, de riqueza, de sorpresas favorables (…) la paz ante todo», agregó.

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa preparando el compromiso frente a Ghana, programado para este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City, Estados Unidos.

El partido será determinante para las aspiraciones del conjunto nacional, ya que una victoria le permitirá avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Solo cuando ruede el balón se conocerá si el pronóstico de Mhoni Vidente vuelve a cumplirse.