¡Ni con cédula falsa se salvó! Cayó ‘Luis Maracucho’, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chapinero

En un nuevo golpe al crimen organizado en Bogotá, las autoridades capturaron a alias ‘Luis Maracucho’, señalado cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en la localidad de Chapinero. Según la investigación, el implicado habría asumido el liderazgo de esta estructura criminal tras la captura de alias ‘Jhonatican’.

Mediante orden judicial, ‘Luis Maracucho’ fue detenido por su presunta participación en la distribución de estupefacientes, incluyendo marihuana, base de coca y 2CB, en sectores estratégicos de la localidad, como el Parque Los Hippies. Además, estaría involucrado en la extorsión a establecimientos comerciales y vinculado a dos homicidios ocurridos en febrero y agosto en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que el presunto cabecilla habría coordinado la venta de drogas utilizando fachadas de domiciliarios en motocicleta para transportar estupefacientes y evitar ser detectado por las autoridades. Durante el operativo, ‘Luis Maracucho’ intentó evadir la captura presentando documentación falsa, sin lograrlo.

Tras su detención, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir con fines extorsivos.

La captura de alias ‘Luis Maracucho’ representa un golpe importante al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más activas en Bogotá, y refuerza las acciones de las autoridades para combatir la venta ilegal de drogas y la violencia en la ciudad.