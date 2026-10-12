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Resumen: Una pareja fue víctima de un violento atraco cuando llegaba a su conjunto residencial en el sector de Colina, en Suba, Bogotá, durante la noche del 7 de octubre. Las víctimas habían llegado en taxi desde el aeropuerto y fueron intimidadas con un arma de fuego. Entre los elementos hurtados estarían relojes, joyas y dinero en efectivo. Según la denuncia, al menos cuatro sujetos se habrían movilizado en tres motocicletas para cometer el robo.

¡Ni al llegar a casa se salvaron! Hombre armado atracó a una pareja en Bogotá

Un robo ocurrido en el norte de Bogotá quedó registrado en cámaras de seguridad durante la noche del pasado 7 de octubre. Una pareja que regresaba a su vivienda fue víctima de un asalto cuando llegaba a su conjunto residencial, ubicado en el sector de Colina, en la localidad de Suba.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las víctimas se habían desplazado en taxi desde el aeropuerto. El hecho ocurrió cuando descendieron del vehículo y se disponían a ingresar al lugar donde residen, momento en el que fueron abordadas por un sujeto que las intimidó con un arma de fuego.

El hombre aprovechó ese instante para apoderarse de varias pertenencias de la pareja. Entre los elementos reportados como hurtados se encuentran relojes, joyas y dinero en efectivo.

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Denuncian la participación de varios sujetos

La información que acompaña el video señala que el asalto no habría sido cometido por una sola persona. Según la denuncia difundida, al menos cuatro sujetos se habrían movilizado en tres motocicletas para llevar a cabo el robo.

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Aunque la grabación permite observar el momento en que las víctimas son abordadas, los datos disponibles no detallan la identidad de los presuntos responsables ni permiten establecer qué papel habría desempeñado cada uno durante el hecho.

Tampoco se cuenta con información confirmada sobre posibles capturas relacionadas con este caso.

El asalto ocurrió cuando la pareja llegaba a su hogar

El hecho se presentó en el sector de Colina, en la localidad de Suba, cuando la pareja estaba a punto de ingresar a su conjunto residencial. La situación quedó registrada en video, material que posteriormente fue difundido en redes sociales.

Por ahora, la información conocida se refiere al modo en que ocurrió el atraco y a los objetos que habrían sido sustraídos. No se han aportado detalles adicionales que permitan confirmar si las autoridades ya identificaron a los responsables o cuál es el avance de las investigaciones.