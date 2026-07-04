Resumen: Yina Calderón expresó su preocupación por la situación de Epa Colombia luego de que la abogada de la influenciadora denunciara que no le permitieron reunirse con su clienta en el centro de reclusión. Ambas aseguraron que se estarían vulnerando sus derechos, mientras hasta el momento las autoridades no han entregado una versión oficial sobre lo ocurrido.

«Ni a los criminales más duros los tratan así»: Yina Calderón denuncia presuntas vulneraciones contra Epa Colombia

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a generar preocupación luego de que su abogada y la influenciadora Yina Calderón denunciaran presuntas restricciones para comunicarse con ella durante su reclusión.

La empresaria cumple una condena en la Escuela de Carabineros desde el 30 de enero de 2025, luego de que la justicia la sentenciara por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando destruyó parte de una estación de TransMilenio y difundió las imágenes en sus redes sociales.

En las últimas horas, el caso volvió a ocupar la atención pública tras los señalamientos realizados por su defensa, que aseguró no haber podido reunirse con su clienta.

La abogada denunció que no le permitieron verla

A través de varias historias publicadas en Instagram, la abogada Wendy Herrera aseguró que acudió al lugar de reclusión para entrevistarse con Daneidy Barrera, pero, según afirmó, no recibió autorización para ingresar.

«Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica», manifestó.

La jurista también aseguró que denunciará a una oficial que, según su versión, tendría responsabilidad en la situación.

«Hoy quiero decirle a todos que sacaré de este lugar a la Epa Colombia porque aquí le tienen una tortura psicológica, y todo lo dirige una mayor que va a ser denunciada ante la Procuraduría, porque la tengo identificada», expresó.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones.

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Yina Calderón pidió ayuda a través de sus redes sociales

Las declaraciones de la defensa fueron respaldadas por Yina Calderón, una de las personas más cercanas a Epa Colombia, quien utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la falta de información sobre el estado de la empresaria.

«Sé que hoy juega Colombia, que están ocupados, pero es inhumano lo que está pasando con Epa Colombia. No sabemos nada de ella y no le quieren dejar ver a su abogada. Necesitamos ayuda», afirmó.

Posteriormente publicó otro mensaje, esta vez dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que insistió en que, según ella, los derechos de la influenciadora estarían siendo vulnerados.

«Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda», dijo.

Hasta ahora no se conocen detalles oficiales sobre las razones por las cuales, según la denuncia de la defensa, no habría sido posible la visita de la abogada.

La condena que cumple Epa Colombia

Daneidy Barrera permanece privada de la libertad tras ser condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir, hechos relacionados con los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

Desde su ingreso al centro de reclusión, la influenciadora ha sido mencionada en diferentes reportes relacionados con su permanencia en el lugar. Paralelamente, su familia y su equipo jurídico han insistido en la necesidad de que se garanticen sus derechos, el acceso a su defensa y las condiciones adecuadas durante el cumplimiento de la condena.

Por ahora, las denuncias realizadas por su abogada y por Yina Calderón permanecen sin una respuesta oficial de las autoridades competentes.