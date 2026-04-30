¡Ni 24 horas duraron! Karol G “barrió” con la boletería para sus tres fechas en Bogotá

Resumen: Karol G agotó en pocas horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá, programados para diciembre en el estadio El Campín. La alta demanda llevó a un sold out inmediato, confirmando el fuerte impacto de la artista en el público colombiano. Las presentaciones hacen parte de su gira mundial, que incluye varios países de América y Europa.

La expectativa por los conciertos de Karol G en Bogotá terminó convirtiéndose en un fenómeno de venta total en tiempo récord. La artista colombiana agotó en cuestión de horas la boletería para sus tres presentaciones programadas los días 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín, donde se espera la asistencia de cerca de 120.000 personas.

Las entradas salieron a la venta luego de que la propia cantante anunciara una ampliación de fechas debido a la alta demanda. Sin embargo, la respuesta del público superó rápidamente las proyecciones iniciales, al punto de que en menos de 24 horas se confirmó el “sold out” en las tres jornadas.

Tres noches consecutivas en Bogotá

El escenario elegido, uno de los más importantes del país, ha sido recientemente sede de conciertos de artistas internacionales y nacionales de gran convocatoria. En este caso, las tres fechas de Karol G consolidan a Bogotá como uno de los puntos centrales de su nueva gira mundial.

De acuerdo con su equipo de prensa, la respuesta de los fanáticos evidenció el impacto que tiene la artista en su público:

“En tiempo récord, miles de fans aseguraron sus entradas para lo que serán tres noches sin precedentes en la capital, confirmando el fenómeno cultural en el que se ha convertido Karol G y la conexión única con su público colombiano”.

Una gira de alcance internacional

Karol G viene de un momento de alta visibilidad internacional tras convertirse en la primera artista latina en encabezar y cerrar el festival Coachella en California. Desde allí anunció su nuevo tour mundial, con el que recorrerá varios países de América y Europa.

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La gira comenzará el 24 de julio en Chicago y contempla presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos, así como paradas en Europa y Canadá. En países como España, su paso ha incluido múltiples fechas debido a la alta demanda, con ampliaciones en ciudades como Madrid y Sevilla.

Bogotá, entre las paradas más fuertes del tour

En el caso de Colombia, la capital se consolida como una de las plazas más importantes del recorrido, con tres conciertos consecutivos en El Campín. La magnitud del evento contrasta con la ausencia de Medellín en el calendario, situación que ha sido atribuida a procesos de remodelación en su principal escenario deportivo.



Alta demanda y fenómeno de venta

La rapidez con la que se agotaron las entradas confirma el nivel de expectativa alrededor del regreso de la artista a los escenarios en su país. La respuesta del público no solo marcó un “sold out” inmediato, sino que también reafirmó el alcance internacional que ha logrado su carrera en los últimos años.

Con las tres fechas completamente vendidas, Bogotá se prepara para recibir uno de los espectáculos musicales más esperados del año, en medio de una gira que continúa expandiéndose a nivel global.