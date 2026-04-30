¡Caos por BTS en Bogotá! Fans denuncian cancelación de boletas a pocos meses del concierto: ¿qué dice Ticketmaster?

Resumen: La cancelación de algunas boletas para los conciertos de BTS en Bogotá ha generado molestia entre fans que aseguran haber comprado correctamente. Ticketmaster explicó que anuló ciertas entradas por posibles incumplimientos en sus términos de uso y habilitó un canal de reclamos, mientras las autoridades revisan el proceso de venta ante las múltiples quejas.

La cancelación de boletas para los conciertos de BTS en Colombia ha abierto un nuevo frente de inconformidad entre los seguidores de la banda surcoreana, justo cuando la expectativa por sus presentaciones en Bogotá alcanzaba su punto más alto.

A pocos meses de las fechas programadas —2 y 3 de octubre en el estadio El Campín—, varios compradores han reportado que sus entradas fueron anuladas sin previo aviso claro, acompañadas de notificaciones de devolución de dinero.

Cancelaciones que desataron molestia entre fans

Las primeras alertas surgieron en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir correos electrónicos enviados por Ticketmaster informando la cancelación parcial o total de sus compras. En muchos casos, los afectados aseguraron que no solicitaron ningún reembolso, lo que incrementó la incertidumbre.

Uno de los testimonios más difundidos relata cómo una fan logró adquirir cuatro entradas VIP durante la preventa del 7 de abril, cumpliendo —según su versión— con todos los requisitos, incluida la membresía oficial. Días después, el 25 de abril, recibió un mensaje que indicaba: “Hemos reembolsado algunos de los productos de tu compra. Ya tienes el dinero disponible”. La situación, lejos de resolverse, generó más dudas al tratarse de una devolución que no había sido solicitada.

La explicación de Ticketmaster

Frente al creciente número de reclamos, Ticketmaster emitió un pronunciamiento en el que atribuyó las cancelaciones a irregularidades detectadas en el proceso de compra. Según la compañía, tras una revisión de las transacciones se identificaron casos que incumplían las condiciones establecidas para la adquisición de entradas.

“Identificamos una serie de compras de boletos que violaron nuestros Términos de Uso y, desde entonces, hemos cancelado esos pedidos. Estos boletos fueron adquiridos por personas que utilizaron información falsa para evadir las medidas de seguridad, no por fans genuinos”, señaló la empresa.

De acuerdo con esta versión, los controles implementados —especialmente durante la preventa— buscaban garantizar que los datos del comprador coincidieran con registros válidos, como membresías oficiales, con el fin de frenar prácticas como el uso de bots, cuentas duplicadas o intermediarios enfocados en la reventa.

Como resultado de estas verificaciones, las entradas consideradas irregulares fueron anuladas y posteriormente liberadas nuevamente en el sistema, permitiendo que otros usuarios puedan adquirirlas bajo condiciones legítimas.

Fans cuestionan el proceso

A pesar de la explicación oficial, varios compradores han rechazado los argumentos de la tiquetera, asegurando que sus compras se realizaron de manera correcta y sin violar ninguna norma. Algunos incluso afirman haber recibido respuestas en las que se les indica que el caso ya fue revisado, sin mayores detalles.

“No utilizamos datos falsos. Ticketmaster me responde diciendo que mi caso ya fue estudiado y que mi dinero ya fue devuelto. Pero yo no necesito el dinero, lo que necesito son mis boletas y una explicación con pruebas de por qué me las cancelaron”, reclamó una de las afectadas.

Estas situaciones han alimentado el debate sobre la transparencia del proceso de venta y los mecanismos utilizados para validar las compras, especialmente en eventos de alta demanda como el de BTS.

Cómo verificar el estado de una boleta

Ante la incertidumbre, la recomendación principal para los compradores es revisar detalladamente la información de su compra. Es clave confirmar que la transacción se haya realizado únicamente a través de los canales oficiales y que los datos ingresados coincidan plenamente con la identidad del titular.

También es importante estar atento a cualquier comunicación enviada al correo electrónico registrado, ya que las notificaciones de cancelación o reembolso suelen llegar por esa vía.

Otro punto fundamental es evitar la adquisición de entradas en plataformas de reventa o mediante terceros, debido a que estas pueden no cumplir con los requisitos establecidos y ser invalidadas posteriormente.

Qué hacer si cancelaron su entrada

Para quienes consideran que su caso fue un error, Ticketmaster habilitó un canal de atención mediante el sistema de PQRS, donde los usuarios pueden presentar su reclamación formal. La empresa aseguró que cada solicitud será evaluada de manera individual, con base en los soportes entregados por el comprador.

El proceso implica explicar detalladamente la situación y adjuntar pruebas de la compra, como comprobantes de pago y confirmaciones de la transacción.

Autoridades también ponen la lupa

La controversia no solo se ha quedado en redes sociales. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una averiguación preliminar para revisar cómo se llevó a cabo la venta de boletería para estos conciertos.

Entre los aspectos que analiza la entidad están los términos y condiciones informados a los usuarios, la cantidad de entradas disponibles en cada fase, los horarios de venta, las herramientas tecnológicas utilizadas y las medidas implementadas para garantizar la transparencia del proceso.

Además, la SIC solicitó explicaciones tanto a las empresas involucradas en la comercialización como a los organizadores del evento, con el objetivo de establecer si se cumplieron las normas de protección al consumidor.

Un panorama aún incierto

Mientras avanzan las revisiones y continúan los reclamos, la situación mantiene en vilo a miles de seguidores que esperan asistir a uno de los conciertos más esperados del año en Colombia.

Aunque algunas entradas han sido reactivadas en el sistema tras las cancelaciones, no hay claridad total sobre cuántos casos corresponden a irregularidades reales y cuántos podrían tratarse de errores en la validación.

Por ahora, los fans deberán seguir atentos tanto a las respuestas de la tiquetera como a las decisiones de las autoridades, en medio de un proceso que sigue generando más preguntas que respuestas.