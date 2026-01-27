Resumen: En Engativá, Bogotá, la Policía y la Secretaría de Seguridad recuperaron en menos de 20 minutos una motocicleta robada y capturaron al conductor, quien intentó huir tras abandonar el vehículo. La acción forma parte del Plan Integral de Seguridad de la ciudad para combatir el hurto de vehículos y mercados ilegales de autopartes, y en lo que va de 2026 ha permitido recuperar cerca de 50 automotores y realizar más de 1.180 capturas.

¡Ni 20 minutos le duró la huida! Capturan a un sujeto que intentaba escapar con una moto robada en Engativá

Un operativo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía Nacional permitió la recuperación de una motocicleta hurtada en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, en menos de 20 minutos, y la captura del conductor implicado en el hecho.

El vehículo, una Pulsar Bajaj NS 200 color azul, había sido hurtado la semana pasada y mantenido apagado. Gracias al trabajo conjunto de la SDSCJ, la Policía y la empresa de GPS, se pudo iniciar su localización apenas fue encendida. El seguimiento culminó en la avenida Boyacá con calle 127, donde el conductor abandonó la motocicleta e intentó huir, pero fue detenido cuadras más adelante y puesto a disposición de las autoridades competentes. La moto fue recuperada en buen estado y entregada a su propietario.

Según las autoridades, este operativo se enmarca dentro de un esquema estratégico de inteligencia y reacción en tiempo real, diseñado para atacar el hurto de automotores y los mercados ilegales de autopartes que financian estructuras criminales en Bogotá.

En lo corrido de 2026, la ciudad ha registrado la recuperación de cerca de 50 automotores, entre vehículos y motocicletas, mientras que más de 1.180 capturas han sido ejecutadas por la Policía en distintas operaciones relacionadas con hurto y delitos conexos.

Estas acciones forman parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), que busca no solo combatir el crimen organizado, sino también garantizar la restitución de bienes a sus legítimos propietarios y reforzar la confianza ciudadana en la seguridad urbana.

La SDSCJ resaltó que este tipo de intervenciones no se limitan a un solo barrio ni a un solo tipo de delito, sino que son operativos permanentes y focalizados en diferentes localidades, orientados a reducir la incidencia de hurto de vehículos y motocicletas, proteger la movilidad urbana y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La ciudadanía fue invitada a colaborar con las autoridades reportando cualquier incidente a través de la Línea 123, con el fin de optimizar los tiempos de reacción y aumentar la efectividad de los operativos.