¡Les salió caro el capricho! Policía de Bogotá rescata a 10 animales silvestres y multa a sus captores

Resumen: La Policía de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente, rescató 10 animales silvestres que eran tenidos como mascotas en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. Los ejemplares fueron puestos a disposición de las autoridades para su valoración veterinaria, mientras que los responsables recibieron multas conforme a la Ley 1801 de 2016. Estas acciones hacen parte de los operativos de control que, en 2026, han permitido rescatar 76 animales de fauna silvestre.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), llevó a cabo una serie de operativos en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño que dieron como resultado el rescate de 10 animales de fauna silvestre que estaban siendo encontrados como tenidos como mascotas en viviendas y establecimientos de la capital.

Entre las especies que fueron aprehendidas por las autoridades se encuentran un mono ardilla, una lora real, dos cotorras carisucias, un canario costeño, un sinsonte, una tortuga y tres tinguas pico amarillo. Estas especies hacen parte de la fauna silvestre del país y su captura o tenencia en cautiverio está prohibida por la normativa ambiental debido al impacto negativo que esto genera en los ecosistemas.

Una vez rescatados, los animales fueron dejados a disposición de la autoridad competente para recibir una valoración veterinaria especializada y garantizar su bienestar. Las personas a quienes se les hallaron estas especies enfrentan sanciones establecidas en la Ley 1801 de 2016, que regula la convivencia ciudadana en Bogotá, incluyendo la imposición de una multa general tipo 1 equivalente a $116.727 pesos.

Estas acciones se enmarcan dentro del trabajo permanente del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Bogotá, que en lo corrido del año 2026 ha logrado el rescate e incautación de 76 animales de fauna silvestre en operativos contra la tenencia y tráfico ilegal de especies.

Las autoridades ambientales han enfatizado que la tenencia de animales silvestres como mascotas no solo es ilegal, sino que afecta de forma directa el equilibrio de los ecosistemas. Además de ser especies protegidas, estos animales requieren cuidados especializados y, en muchos casos, pueden sufrir daños o estrés al estar fuera de sus hábitats naturales.

La Secretaría Distrital de Ambiente dispone de líneas de atención y canales para reportar animales silvestres en riesgo o ante sospechas de tráfico o tenencia ilegal —incluyendo números telefónicos y servicios vía WhatsApp— con el fin de facilitar la respuesta oportuna de las autoridades y promover la protección de la biodiversidad urbana.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para recordar que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida y que estos animales juegan un papel esencial dentro de los ecosistemas. También instaron a denunciar este tipo de hechos a través de la Línea de Emergencias 123 o los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Ambiente, lo que permite activar sanciones y procesos investigativos contra las personas que vulneren la normativa ambiental.