¡Más ‘carteleados’ pa’ dónde! Revelan nuevos videos de la gente que entró a fiesta de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Resumen: La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció graves irregularidades en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, revelando videos que muestran una ostentosa fiesta vallenata de más de cuatro horas protagonizada por Nelson Velásquez y Luis Neredo en honor a alias "Douglas". Las pruebas desmienten las versiones oficiales al exponer puertas abiertas sin controles del INPEC, el ingreso de vehículos de lujo, el consumo de alcohol por parte de visitantes y hasta el transporte de materiales de construcción para la supuesta adecuación de celdas de lujo; hechos que la cabildante calificó como un bochorno que convierte el centro penitenciario en un "hotel" bajo la excusa de la paz urbana.

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La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, reveló nuevas imágenes de la megafiesta de la cárcel de Itagüí donde cantó Nelson Velásquez. En las imágenes se ve cómo ingresa el licor, muchas personas y el artista con su agrupación musical.

Desmintiendo al Ministro de Justicia

Con pruebas audiovisuales en mano, Carrasquilla desmintió las declaraciones del Ministro de Justicia, quien había asegurado que las puertas del penal no se abrieron para eventos externos. En el material compartido, se observa cómo las rejas de seguridad permanecieron abiertas de par en par para permitir el ingreso de camionetas de lujo, vehículos particulares y personal ajeno a la institución.

“Señor Ministro, lo tengo que desmentir. Las puertas quedaron abiertas para que todos los invitados llegaran a ese concierto”, afirmó la concejal, subrayando que la vigilancia del INPEC fue suplantada por hombres vestidos de negro, presuntamente vinculados a los reclusos, quienes controlaban el acceso y saludaban a los visitantes sin ningún registro oficial.

Concierto privado y apartamentos de lujo

La denuncia detalla que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó al penal a las 11:30 a. m. y se retiró pasadas las 4:00 p. m., tiempo durante el cual habría brindado un show privado. Pero Velásquez no fue el único; el cantante de música popular Luis Neredo también habría asistido y recibido pago por su presentación en la denominada “parranda del Patio 1”.

Sumado al evento musical, Carrasquilla alertó sobre el ingreso de volquetas y camiones cargados con materiales de construcción. Según su investigación, estos insumos estarían siendo utilizados para la edificación de “apartamentos de lujo” dentro del Patio 5, destinados al confort de los delincuentes allí recluidos.

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¿Cárcel u hotel?

El video finaliza con imágenes de mujeres en evidente estado de alicoramiento saliendo del recinto, lo que confirmaría el consumo de alcohol sin restricciones. “¿Es la cárcel de máxima seguridad o es un hotel?”, cuestionó Carrasquilla, señalando que la “Paz Urbana” no puede ser la excusa para permitir tales irregularidades y privilegios a bandidos de la talla de alias “Douglas”.

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