Neutralizan explosivos en predio entregado a empresa minera en Buriticá

Resumen: La Policía desactivó dos cilindros con explosivos hallados en un inmueble entregado a Zijin Continental Gold en Buriticá, Antioquia. Los artefactos fueron destruidos de forma segura.

Personal especializado de la Policía Nacional logró la neutralización de dos cilindros con explosivos improvisados encontrados en un inmueble recientemente entregado a la empresa minera, en el municipio de Buriticá, Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 29 de octubre, en el marco de la estrategia de seguridad liderada por la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Ilegal y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, con acompañamiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Durante la inspección al segundo piso del inmueble, los uniformados hallaron tres accesos ilegales a subterráneos, dos de los cuales contenían los artefactos explosivos.

El primero, un cilindro de gas de 40 libras, tenía cinco cargas explosivas, 17 detonadores no eléctricos, 19 cartuchos de INDUGEL (500 gramos de nitrato de amonio cada uno) y fragmentación metálica.

El segundo artefacto, también un cilindro de gas de 40 libras, contenía cuatro cartuchos de INDUGEL y dos detonadores no eléctricos. Debido a las condiciones del terreno y el espacio confinado, fue neutralizado en el sitio, separando los elementos para su posterior destrucción segura.

El resultado final fue la desactivación y destrucción de los dos artefactos, garantizando la seguridad de la zona y del inmueble, que quedó bajo custodia de una empresa privada de vigilancia.

La operación se realizó en una zona donde delinque la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, lo que refuerza la importancia de estas acciones preventivas para proteger a la comunidad y a las operaciones mineras legales que se desarrollan en la región del occidente antioqueño.

