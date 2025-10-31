Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El IDPYBA rescató a Rogger, un perro maltratado en Patio Bonito, Bogotá. El agresor fue denunciado tras un video viral que generó indignación ciudadana.

¡Indignación en Bogotá! Rescatan a perro pitbull que era golpeado con un palo por su dueño en Patio Bonito

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató en las últimas horas a ‘Rogger’, un perro pitbull maltratado por su propio dueño en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, en Bogotá.

El caso generó rechazo en redes sociales luego de que circulara un video donde se observa cómo un hombre golpea al animal con un palo y un cinturón, además de al parecer intentar ahogarlo y patearlo en repetidas ocasiones. Las imágenes motivaron la rápida reacción de las autoridades.

El escuadrón anti-crueldad del IDPYBA acudió al lugar en compañía de veterinarios, quienes emitieron un concepto desfavorable sobre las condiciones del can, lo que permitió su decomiso inmediato.

La intervención contó con el apoyo de la Personería, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Kennedy.

Lea también: Colombia lista para el Mundial Sub-17 en Catar: Un torneo histórico con 48 equipos

“El perro Rogger está bajo custodia del Instituto para garantizar su bienestar y protección mientras avanzan los procesos legales ante las autoridades competentes”, informó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El funcionario agradeció a la ciudadanía por alertar el hecho y reiteró el llamado a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de los canales oficiales.

“Gracias a las denuncias ciudadanas podemos salvar vidas. ‘Rogger’ ahora está a salvo y recibirá la atención que necesita”, agregó.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal es un delito en Colombia que puede acarrear penas de hasta 3 años de prisión y sanciones económicas.

Más noticias de Bogotá