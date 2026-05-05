Resumen: Alias El Turco fue neutralizado en Briceño, Antioquia, en una operación del Ejército y la Fiscalía que golpea a grupo armado ilegal.

La neutralización de alias El Turco se registró en zona rural del municipio de Briceño, en Antioquia, durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía. Este resultado, según las autoridades, representa un impacto relevante contra estructuras armadas ilegales que operan en esta subregión.

De acuerdo con información preliminar, alias El Turco sería integrante de una comisión perteneciente a la denominada Estructura Residual 36, en la que presuntamente cumplía funciones como cabecilla dentro de la organización. Las investigaciones lo señalan como hombre cercano a uno de los principales líderes del grupo, con injerencia en varios municipios del norte antioqueño.

Las autoridades indicaron que este individuo contaba con una trayectoria criminal que incluiría su paso por grupos insurgentes, donde habría adquirido conocimientos en el manejo de explosivos. Asimismo, se le atribuyen posibles acciones relacionadas con afectaciones a la seguridad en localidades como Briceño y Yarumal.

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El operativo fue desarrollado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, luego de labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en la vereda Palmichal. En medio de la intervención militar se produjo su neutralización, en circunstancias que continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma larga tipo fusil, varios proveedores, munición de diferentes calibres, así como equipos de comunicación, un dispositivo móvil, material de uso militar y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones.

Según fuentes oficiales, este resultado afecta las capacidades operativas de la estructura ilegal, especialmente en lo relacionado con el uso de explosivos y el control territorial en la zona.

El Ejército Nacional señaló que continuará adelantando operaciones en el norte de Antioquia, con el propósito de contrarrestar la presencia de grupos armados y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades del territorio.

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