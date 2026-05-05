¿Y dónde está la conductora? Organizadores del «Monster Truck Popayán» rompen el silencio por la tragedia

En redes especulan que se desconocería el paradero de la conductora del Monster truck

Minuto30.com .- Tras el fatal accidente registrado el pasado domingo 3 de mayo de 2026, que dejó un saldo trágico de víctimas mortales y decenas de heridos, la organización detrás del evento ‘Monster Truck Popayán’ ha emitido su primer comunicado oficial, fechado el 4 de mayo, para fijar su postura frente a la emergencia.

A la par de este pronunciamiento, en las plataformas digitales ha comenzado a circular una grave especulación que añade un elemento de tensión a las investigaciones en curso.

Los puntos clave del comunicado oficial

A través del documento público, la organización privada abordó tres ejes fundamentales respecto a lo sucedido en la pista:

Condolencias y solidaridad: Expresaron su más profundo dolor por el accidente. “Acompañamos con respeto y sincero pesar a las familias de las personas fallecidas y a todos los afectados […] Ninguna palabra es suficiente ante una pérdida tan grande, pero queremos que sepan que no están solos”, señala el texto.

Disposición ante la justicia: Aseguraron estar colaborando de manera activa, permanente y transparente con las autoridades competentes para esclarecer las causas exactas que desencadenaron el siniestro.

Desvinculación de la Alcaldía: En un punto crucial para el debate público, la organización fue enfática en aclarar la naturaleza del show: “Aclaramos que este evento es una iniciativa privada. El municipio no participó en su financiación ni percibió utilidades”.

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El misterio: ¿Dónde está la conductora?

Mientras el comunicado busca apaciguar los ánimos y mostrar disposición legal, en redes sociales la indignación ciudadana ha tomado otro rumbo.

En las últimas horas, ha cobrado fuerza la versión, aún no confirmada oficialmente por las autoridades policiales, de que la mujer que se encontraba conduciendo el vehículo tipo ‘Monster Truck’ en el momento del impacto habría desaparecido.

Según las denuncias y especulaciones de los internautas, hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible evasión de la justicia.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía o la Policía Nacional emitan un reporte oficial que confirme o desmienta la presunta fuga de la piloto, un detalle que sería determinante para la imputación de responsabilidades.

El lamentable accidente dejó 3 muertos y al menos 38 heridos y se investiga si el evento contaba o no con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de eventos.