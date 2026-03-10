Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Sin rastro de Jerónimo: Bomberos de Barbosa activan el quinto periodo de búsqueda en el río Medellín

Minuto30.com .- La angustia crece, pero la fe y el despliegue operativo no se detienen. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa informó que se ha activado el quinto periodo operacional del “Comando de Búsqueda Jerónimo”, destinado a localizar al joven Jerónimo Marín, desaparecido desde el pasado miércoles 4 de marzo.

Jerónimo fue arrastrado por la corriente del río Medellín aproximadamente a las 4:00 p. m., a la altura de la vereda Tamborcito. Desde ese instante, la búsqueda ha sido ininterrumpida, uniendo a múltiples instituciones en una labor titánica por aire y tierra.

Tecnología y fuerza humana en terreno

El operativo no ha escatimado en recursos. Según el último balance oficial, más de 50 unidades de socorro se encuentran peinando las riberas del río, apoyadas por herramientas de alta tecnología:

Vigilancia aérea: Se han realizado cerca de 40 sobrevuelos con tres drones especializados, ampliando el radio de búsqueda hacia sectores de difícil acceso.

Monitoreo técnico: El equipo SIATA del Área Metropolitana brinda soporte con datos en tiempo real sobre el caudal y las condiciones climáticas.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Una región unida por Jerónimo

La magnitud de la emergencia ha convocado a organismos de todo el Valle de Aburrá. En el Comando de Búsqueda participan activamente:

Bomberos: Girardota, Itagüí y Oficiales de Medellín.

Instituciones: Defensa Civil y Cruz Roja (seccionales Barbosa).

Apoyo Civil: La Administración Municipal de Barbosa lidera el acompañamiento logístico.

“Queremos reiterar nuestro compromiso con la familia de Jerónimo. Continuaremos realizando las labores necesarias hasta obtener un resultado que permita dar respuesta a esta situación”, expresaron desde el Cuerpo de Bomberos de Barbosa en un mensaje de solidaridad que resuena en toda la comunidad.