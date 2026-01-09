Resumen: Alias ‘Polo’, mano derecha de Iván Mordisco en el Amazonas, fue neutralizado en operación militar. Se incautaron 11 fusiles y se capturaron 7 disidentes.

Fue abatido alias ‘Polo’, guardaespaldas de Iván Mordisco: lo pillaron escondido en la selva del Amazonas

En un operativo de alta precisión que duró siete días de persecución por tierra, río y aire, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional lograron la neutralización de Cristian Eiler Matías Hernández, conocido como alias ‘Polo’.

Este sujeto no era un delincuente cualquiera: era el cabecilla principal de las disidencias en el Amazonas y el hombre encargado de cuidar las espaldas de alias ‘Iván Mordisco’ en el sur del país.

El combate definitivo se dio en la zona rural de Mirití, Amazonas, entre el 1 y el 2 de enero. Alias ‘Polo’ intentaba camuflarse en lo más espeso de la selva para evadir la ofensiva nacional contra el narcotráfico, pero fue sorprendido por un despliegue masivo de las autoridades.

El balance de la operación fue contundente: cuatro delincuentes abatidos, cuatro capturados y tres que prefirieron someterse a la justicia.

Cabe destacar que tres de los detenidos intentaron pasar por menores de edad para evitar la cárcel, pero Medicina Legal confirmó que ya son adultos y les tocará responder ante un juez.

Alias ‘Polo’ tenía un prontuario aterrador

Había asumido el mando tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’ en octubre de 2025 y desde entonces lideraba ataques con explosivos, como el hostigamiento a la base militar de Araracuara y el atentado contra la Armada en Puerto Leguízamo usando embarcaciones bomba.

Además, era el “capataz” del reclutamiento forzado de menores y de la minería ilegal que desangra la selva amazónica.

En el sitio del combate, el Ejército incautó un arsenal de guerra: 11 fusiles, una ametralladora y abundante munición, además de las lanchas en las que se movían por los ríos.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dio la orden de no retirar las tropas y fortalecer la presencia militar en la zona para dar con el paradero del propio ‘Iván Mordisco’, quien ahora se queda sin uno de sus anillos de seguridad más importantes.

