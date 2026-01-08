Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El cierre ocurre en plena hora pico, lo que ha generado grandes aglomeraciones en las estaciones, donde los trenes están realizando el retorno. Se recomienda a los usuarios que se dirigen hacia el norte buscar alternativas de transporte como las rutas integradas de buses o buses de servicio público que transitan por la Autopista Norte.

¡OJO! Línea A opera solo entre La Estrella y Universidad por incidente en la vía

Minuto30.com .- Hace pocos minutos, el Metro de Medellín informó sobre una grave afectación en la operación de la Línea A. Debido a un incidente con persona en la vía, el sistema se vio obligado a recortar su recorrido, dejando sin servicio a todo el tramo norte de la ciudad y el municipio de Bello.

Desde las 5:46 p. m. de este jueves, el servicio comercial se presta únicamente entre las estaciones La Estrella y Universidad.

Estaciones fuera de servicio

Debido a la emergencia, las siguientes seis estaciones se encuentran cerradas temporalmente:

❌ Niquía

❌ Bello

❌ Madera

❌ Acevedo (Afecta integración con Metrocables)

❌ Tricentenario

❌ Caribe

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

(5:46 p. m.) Por incidente con persona en la vía, la línea A del metro presta servicio entre La Estrella y Universidad. Estaciones fuera de servicio: ❌ Niquía.

❌ Bello.

❌ Madera.

❌ Acevedo.

❌ Tricentenario.

❌ Caribe. pic.twitter.com/2LgBNppfRo — Metro de Medellín #ALoMetro (@metrodemedellin) January 8, 2026

Impacto en la movilidad

El cierre ocurre en plena hora pico, lo que ha generado grandes aglomeraciones en las estaciones, donde los trenes están realizando el retorno. Se recomienda a los usuarios que se dirigen hacia el norte buscar alternativas de transporte como las rutas integradas de buses o buses de servicio público que transitan por la Autopista Norte.

Personal de emergencia y la Policía Metro ya se encuentran en el lugar del incidente realizando los protocolos correspondientes.

Se espera que la operación se restablezca una vez las autoridades judiciales realicen las labores necesarias, proceso que podría tardar un par de horas.