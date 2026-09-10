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Resumen: La Cinemateca Móvil llegará a Medellín con 30 actividades gratuitas durante la Fiesta del Libro, entre proyecciones, talleres y conversatorios.

¡Se prende la pantalla! El cine llega gratis a la Fiesta del Libro en Medellín

La Cinemateca Móvil llegará a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín con una programación gratuita que busca acercar el cine a diferentes públicos y convertir el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe en un punto de encuentro alrededor de las historias audiovisuales.

La iniciativa, impulsada por Miradas Medellín, estará disponible durante diez días, entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre, con una agenda que incluye 30 actividades entre proyecciones, conversatorios y talleres. La programación abordará temas como cine colombiano, literatura, memoria, formación de nuevas audiencias, industria audiovisual, cine accesible y cine fantástico.

En total, se realizarán 17 sesiones de proyección, 11 conversatorios y dos talleres. Además, los asistentes podrán conocer 25 obras audiovisuales y participar en encuentros con 21 invitados relacionados con el cine, la literatura, la investigación y la crítica.

Uno de los objetivos de la Cinemateca Móvil será acercar especialmente a niños y jóvenes al séptimo arte. Para ello, el programa ‘Otros Ojos’, de la Cinemateca Distrital, ofrecerá cuatro experiencias dirigidas a nuevas audiencias infantiles y juveniles.

Entre las actividades se encuentran los talleres ‘Juguetes ópticos’ y ‘Cianotipia, las impresiones del sol’, diseñados para explorar el lenguaje audiovisual mediante la experimentación. También se proyectará Llueve sobre Babel, de Gala del Sol.

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La programación tendrá además encuentros relacionados con la historia del cine de Medellín y Colombia. Se conmemorarán los 30 años de El cine era mejor que la vida, de Juan Diego Mejía, con Víctor Gaviria y Juliana Restrepo. Asimismo, se presentará Días de noche, de Gaviria.

El cine fantástico también tendrá espacio con ‘Los fantasmas no necesitan niebla’, actividad realizada junto a Fantasmagoría, Festival Internacional de Cine Fantástico de Medellín, alrededor del gótico tropical y los 40 años de La mansión de Araucaima, de Carlos Mayolo.

La Cinemateca Móvil será así uno de los escenarios de Miradas Medellín durante la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Los horarios y encuentros podrá encontrarlos aquí.

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