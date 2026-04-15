Resumen: Nelson Velásquez se pronunció tras la polémica por su presentación en la cárcel de Itagüí, asegurando que actuó de buena fe y que solo participó como artista en un evento que le fue presentado como cultural y autorizado. El caso es investigado por la Fiscalía, el Inpec y la Procuraduría para establecer posibles irregularidades en la organización del evento, la procedencia de los recursos y eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias.

¡Nelson Velásquez rompe el silencio! El cantante se defiende tras la “parranda” en la cárcel de Itagüí

El cantante vallenato Nelson Velásquez emitió un comunicado dirigido a la opinión pública tras la controversia generada por su presentación en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, hecho que actualmente es objeto de indagaciones por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias en Colombia.

La situación se conoce luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar para establecer si existen posibles conductas delictivas relacionadas con el evento, entre ellas el presunto enriquecimiento ilícito, así como el origen de los recursos con los que habría sido financiada la presentación artística dentro del establecimiento penitenciario.

En paralelo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició una investigación interna y separó de sus funciones a once funcionarios, incluyendo al subdirector del penal, mientras que la Procuraduría asumió el control preferente del caso para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes.

Pronunciamientos y cuestionamientos

El hecho también ha generado pronunciamientos en el ámbito político. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, cuestionó el manejo de los recursos y señaló:

“Ya la Fiscalía enhorabuena acaba de anunciar que está haciéndole una investigación al cantante Nelson Velásquez por posible enriquecimiento ilícito, esos 100 millones de pesos que él recibió hay que investigar cómo los recibió, de dónde provenían esos recursos. Para nadie es un secreto que esos 100 millones de pesos vienen de la extorsión, del microtráfico y de la criminalidad”.

En medio del proceso, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago también se refirió al caso y advirtió sobre la necesidad de intervención de los entes de control, afirmando:

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“Los que tienen que intervenir son las autoridades competentes, la Procuraduría, la Fiscalía, porque esto no puede seguir pasando porque lo que está generando es una ruptura de las reglas del sistema carcelario”.

El comunicado de Nelson Velásquez

Frente a la controversia, Nelson Velásquez se pronunció mediante un comunicado en el que rechazó señalamientos en su contra y explicó las condiciones en las que se realizó su participación en el evento. En el documento afirmó que su trayectoria artística ha estado enmarcada en el cumplimiento de la ley y la buena fe.

El artista señaló: “Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad”.

Asimismo, explicó el contexto en el que aceptó la presentación dentro del centro penitenciario: “La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

Velásquez también precisó el alcance de su participación en el evento, indicando: “Mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”.

Finalmente, el intérprete vallenato manifestó su disposición para colaborar con las autoridades: “Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades tanto en la organización del evento como en la posible procedencia de los recursos utilizados para su realización dentro del establecimiento carcelario.