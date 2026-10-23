Resumen: Un experimento japonés midió con cámara térmica nueve camisetas de distintos colores bajo el mismo sol y encontró diferencias de hasta 15 grados en la temperatura superficial: el blanco es el más fresco y el negro y el verde oscuro los más calientes. Los expertos aclaran que eso no define la temperatura corporal, pues también influyen el material, la ventilación y qué tan holgada sea la prenda.

¿Negro o blanco? Así influye el color de la camiseta en el calor que sentirá bajo el sol

Bajo el mismo sol, dos camisetas idénticas pueden alcanzar temperaturas muy diferentes únicamente por su color de la camiseta. Eso es lo que muestra un experimento que circula en redes y que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clásica de los días calurosos: ¿qué color conviene usar cuando el sol pega fuerte?

En la imagen se ven nueve camisetas tipo polo de distintos colores colgadas una al lado de la otra, expuestas a la misma luz solar. Debajo, la misma fila de camisetas registrada con una cámara térmica: algunas aparecen en tonos rojos y naranjas, señal de superficie mucho más caliente, mientras otras se mantienen en azules y verdes, bastante más frescas.

Foto: la ciencia lo dice/ redes sociales

El experimento: mismo sol, misma tela, distinto color

El registro corresponde a una investigación del Instituto Nacional de Estudios Ambientales de Japón, en Tsukuba, liderada por el científico Toshiaki Ichinose. Su equipo colocó al aire libre, sin sombra y en días soleados, nueve camisetas polo del mismo material y diseño, pero de colores distintos, y midió con cámara térmica la temperatura que alcanzaba la superficie de cada una.

Los resultados fueron contundentes: la camiseta blanca fue siempre la más fresca y la negra y la verde oscuro, las más calientes. En las jornadas de sol más intenso, la superficie de estas dos últimas superó los 50 grados centígrados, mientras que la blanca se mantuvo entre los 31 y los 36 grados. En una misma jornada, la diferencia entre un extremo y otro llegó a ser de hasta 15 grados, únicamente por el color.

Del más fresco al más caliente, el orden quedó así: blanco, amarillo, gris, rojo, púrpura, azul, verde, verde oscuro y negro.

¿Por qué unos colores calientan más que otros?

La explicación está en cómo cada color interactúa con la radiación solar. Los tonos oscuros absorben una mayor proporción de la energía que reciben y la transforman en calor, mientras que los colores claros reflejan buena parte de esa radiación. Por eso, en la imagen térmica, unas camisetas aparecen mucho más calientes que otras después de permanecer expuestas al sol.

El negro suele estar entre los colores que más se calientan, mientras que el blanco refleja gran parte de la luz visible y tiende a mantenerse más fresco. Pero el resultado no depende únicamente de qué tan claro u oscuro parezca un color: cada pigmento absorbe y refleja distintas longitudes de onda, incluidas las del infrarrojo cercano, por lo que algunos tonos pueden comportarse de manera sorprendente. En el experimento japonés, por ejemplo, el verde llegó a absorber incluso más radiación infrarroja que el negro.

Temperatura de la ropa no es lo mismo que temperatura corporal

Aquí viene la aclaración más importante: que la superficie de una camiseta negra se caliente más no significa que el color de la camiseta determine por sí solo la temperatura de su cuerpo. El material, el grosor, la ventilación, la humedad y qué tan ajustada esté la prenda también pesan, y mucho.

De hecho, los mismos investigadores comprobaron que con viento de unos 5 metros por segundo, la diferencia de temperatura entre la camiseta blanca y la negra prácticamente desaparece, porque el aire en movimiento se lleva el calor acumulado en la tela.

Hay otro matiz conocido: un estudio publicado en la revista Nature analizó por qué los beduinos usan túnicas negras en pleno desierto. La conclusión fue que la ropa negra absorbe más calor, pero también lo disipa mejor; cuando la prenda es holgada, ese calor adicional se pierde por convección antes de llegar a la piel. En otras palabras, qué tan suelta quede la ropa puede importar tanto o más que su color.

Entonces, ¿qué ponerse cuando hace calor?

Para los días de sol intenso y poco viento, la recomendación práctica de los investigadores es apostar por camisetas blancas y, si no le gustan, por tonos amarillos, grises o rojos, que mostraron una reflectancia relativamente alta. Y más allá del color, elegir prendas holgadas, de materiales livianos y con buena ventilación, que es lo que realmente ayuda al cuerpo a regular su temperatura.

Así que la próxima vez que abra el armario en un día soleado, ya sabe: la camiseta blanca no es solo una elección de estilo, es la que menos se calienta bajo el sol.

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