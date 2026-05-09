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Resumen: El Ideam emitió alerta roja por calor extremo en varias zonas del Caribe colombiano debido al aumento de temperaturas y el riesgo de golpe de calor e incendios forestales.

Alerta roja por calor extremo en Colombia: temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones

El calor extremo sigue aumentando en varias regiones del Caribe colombiano y ya encendió las alertas de las autoridades meteorológicas del país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió alerta roja ante las altas temperaturas registradas en las últimas horas y el riesgo de afectaciones a la salud por posibles golpes de calor.

Según el más reciente reporte de la entidad, algunos municipios del Caribe y otras zonas del país alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Entre los registros más altos aparecen El Guamo, en Bolívar, con 38,4 grados; Valledupar, en Cesar, con 38 grados; y Urumita, en La Guajira, también con 38 grados.

El Ideam explicó que estas condiciones climáticas elevan considerablemente la sensación térmica, especialmente en lugares con alta humedad, donde el cuerpo humano percibe una temperatura superior a la real.

Además de los departamentos del Caribe, municipios de Antioquia, Magdalena, Córdoba y Tolima también reportaron temperaturas elevadas durante las últimas 24 horas. En el caso de San Andrés, la entidad informó que se alcanzó una temperatura récord de 33,7 grados, superando máximos históricos para esta época del año.

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Especialistas advirtieron que el calor extremo puede provocar afectaciones graves, principalmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a un golpe de calor aparecen mareos, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva y deshidratación.

Las autoridades recomendaron aumentar el consumo de agua, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios ventilados durante las horas de mayor temperatura.

A esta situación también se suma el riesgo de incendios de cobertura vegetal. El Ideam reportó alertas altas en algunos municipios de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Tolima, Huila, Norte de Santander y Vichada, debido a las condiciones secas y las altas temperaturas.

Mientras algunas regiones enfrentan intensas jornadas de calor, otras zonas del país continúan registrando lluvias ligeras y nubosidad variable, reflejando el contraste climático que atraviesa actualmente Colombia.

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