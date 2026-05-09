Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alerta roja por calor extremo en Colombia: temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones

    Temperaturas cerca a los 40 grados, riesgo de golpe de calor y alertas por incendios tienen en máxima vigilancia a varias regiones del país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Alerta roja por calor extremo en Colombia: temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones
    Foto sacada de redes sociales.
    Alerta roja por calor extremo en Colombia: temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones

    Resumen: El Ideam emitió alerta roja por calor extremo en varias zonas del Caribe colombiano debido al aumento de temperaturas y el riesgo de golpe de calor e incendios forestales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El calor extremo sigue aumentando en varias regiones del Caribe colombiano y ya encendió las alertas de las autoridades meteorológicas del país.

    El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió alerta roja ante las altas temperaturas registradas en las últimas horas y el riesgo de afectaciones a la salud por posibles golpes de calor.

    Según el más reciente reporte de la entidad, algunos municipios del Caribe y otras zonas del país alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Entre los registros más altos aparecen El Guamo, en Bolívar, con 38,4 grados; Valledupar, en Cesar, con 38 grados; y Urumita, en La Guajira, también con 38 grados.

    El Ideam explicó que estas condiciones climáticas elevan considerablemente la sensación térmica, especialmente en lugares con alta humedad, donde el cuerpo humano percibe una temperatura superior a la real.

    Además de los departamentos del Caribe, municipios de Antioquia, Magdalena, Córdoba y Tolima también reportaron temperaturas elevadas durante las últimas 24 horas. En el caso de San Andrés, la entidad informó que se alcanzó una temperatura récord de 33,7 grados, superando máximos históricos para esta época del año.

    Lea también: La revolución en las aulas de Medellín tiene a 5.500 docentes aprendiendo robótica

    Especialistas advirtieron que el calor extremo puede provocar afectaciones graves, principalmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

    Entre los síntomas más frecuentes asociados a un golpe de calor aparecen mareos, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva y deshidratación.

    Las autoridades recomendaron aumentar el consumo de agua, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios ventilados durante las horas de mayor temperatura.

    A esta situación también se suma el riesgo de incendios de cobertura vegetal. El Ideam reportó alertas altas en algunos municipios de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Tolima, Huila, Norte de Santander y Vichada, debido a las condiciones secas y las altas temperaturas.

    Mientras algunas regiones enfrentan intensas jornadas de calor, otras zonas del país continúan registrando lluvias ligeras y nubosidad variable, reflejando el contraste climático que atraviesa actualmente Colombia.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.