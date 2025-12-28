Resumen: La familia de Tobby vive una verdadera carrera contra el reloj. Este perrito de edad avanzada se encuentra desaparecido desde el mediodía de ayer en el sector de Manrique Central, en la Carrera 42 con la calle 83, y su vida corre peligro

¡URGENTE! Tobby sufre de epilepsia y se perdió en Manrique Central; su familia lo busca desesperadamente

Minuto30.com .- La familia de Tobby vive una verdadera carrera contra el reloj. Este perrito de edad avanzada se encuentra desaparecido desde el mediodía de ayer en el sector de Manrique Central, en la Carrera 42 con la calle 83, y su vida corre peligro debido a que padece de ataques de epilepsia que requieren atención y cuidado inmediato.

Su propietario y sus allegados están profundamente preocupados, ya que Tobby es un perro “viejito”, camina con lentitud y siente un pánico extremo hacia la pólvora, lo que pudo haber provocado que se desorientara y se alejara de su hogar durante las celebraciones de estas fechas decembrinas.

Señas particulares para identificar a la mascota:

Nombre: Tobby.

Estado físico: Es un perrito de edad avanzada, está sin motilar y camina muy despacio.

Condición médica: Sufre de epilepsia (puede presentar ataques si está bajo mucho estrés o sin su tratamiento).

Comportamiento: Muy temeroso, especialmente ante ruidos fuertes como detonaciones de pólvora.

Última vez visto: Manrique, Carrera 42 con Calle 83.

Un llamado a la solidaridad en Manrique

Debido a su lentitud al caminar, es muy probable que Tobby aún se encuentre en los alrededores de Manrique Central o que alguien lo haya resguardado al verlo vulnerable en la calle. Su familia suplica a los vecinos revisar sus garajes, callejones o debajo de los vehículos, donde Tobby podría estar escondido intentando protegerse del ruido.

Si usted lo ha visto, sabe quién lo tiene o lo encontró deambulando, por favor informe de inmediato. Cada minuto cuenta para evitar un episodio epiléptico que ponga en riesgo su vida.

Contacto directo: 300 567 27 91

Desde Minuto30, recordamos que la difusión rápida en redes sociales y grupos de WhatsApp barriales es clave para el regreso de las mascotas. ¡Ayúdanos a encontrar a Tobby!

Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción