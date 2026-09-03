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Resumen: Los padres de Juliana Guerrero habrían recibido una respuesta negativa tras solicitar la visa de Estados Unidos. La información fue revelada por la periodista Darcy Quinn y posteriormente retomada por varios medios. Aunque no existe un pronunciamiento público de la Embajada sobre el caso, versiones atribuidas a fuentes cercanas señalan que la decisión estaría relacionada con su historial de viajes y los requisitos para obtener el documento.

Negaron la visa de EE. UU. a los padres de Juliana Guerrero: esta sería la razón detrás de la decisión

Los padres de Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, habrían recibido una respuesta negativa luego de solicitar una visa de turismo para viajar a Estados Unidos.

La información fue divulgada inicialmente por la periodista Darcy Quinn, quien aseguró este jueves 3 de septiembre, a través de su cuenta de X, que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá había rechazado las solicitudes.

“Atención… la embajada Americana en Bogotá acaba de negar la visa a EEUU a los padres de Juliana Guerrero. No cumplen con los requisitos para que se les otorgue”, escribió la periodista.

Atención …la embajada Americana en Bogota @USEmbassyBogota acaba de negar la visa a EEUU a los padres de Juliana Guerrero . No cumplen con los requisitos para que se les otorgue @lafm — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 3, 2026

Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso ni se conocen oficialmente las razones concretas de la decisión. Por ello, la información sobre la negativa debe atribuirse a lo reportado por Quinn y a las fuentes consultadas por medios que han informado sobre el tema.

¿Por qué les habrían rechazado la solicitud?

Fuentes cercanas a la familia de Guerrero, consultadas por SEMANA informaron que la decisión no estaría relacionada con asuntos políticos.

El medio señaló que los padres de Juliana Guerrero nunca habían salido de Colombia y que el poco o nulo historial de viajes internacionales habría influido en la decisión sobre sus solicitudes de visa.

Sin embargo, este aspecto tampoco ha sido confirmado públicamente por la Embajada de Estados Unidos, por lo que no puede establecerse como la razón oficial del rechazo.

El nombre de Juliana Guerrero vuelve a la discusión pública

La situación ocurre mientras Juliana Guerrero continúa relacionada con un proceso judicial que surgió después de los cuestionamientos sobre los títulos académicos que presentó durante su paso por el Gobierno.

La Fiscalía adelanta un proceso en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Guerrero no ha sido condenada por estos hechos.

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La controversia comenzó luego de que se pusiera en duda la validez de los títulos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que obtuvo de la Fundación Universitaria San José.

Dentro de ese caso también fue procesado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución educativa, quien fue condenado a 36 meses de prisión después de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Según el proceso, Gutiérrez estuvo involucrado en la expedición de los documentos académicos cuestionados.

Nueva audiencia en el proceso contra Guerrero

En medio de este contexto, también se conoció que la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero fue programada nuevamente para el 9 de septiembre de 2026.

La diligencia quedó en manos del Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y corresponde al proceso relacionado con los títulos obtenidos en la Fundación Universitaria San José.

La audiencia ya había sido aplazada previamente, luego de que Guerrero no asistiera a una diligencia programada y su abogado solicitara una nueva fecha.

Por ahora, la supuesta negativa de las visas de sus padres permanece como una información reportada por la periodista Darcy Quinn y respaldada posteriormente por fuentes familiares citadas por SEMANA. No se conocen públicamente declaraciones de la Embajada de Estados Unidos que expliquen las razones específicas de la decisió