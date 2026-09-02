Resumen: Viviane Morales presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Educación debido a una situación familiar inesperada que requiere su atención inmediata. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó su salida, que se hará efectiva el 7 de septiembre, y destacó su trabajo durante el tiempo que estuvo al frente de la cartera. En su reemplazo fue designada Ilva Myriam Hoyos, abogada con trayectoria en derecho constitucional y exprocuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Sorpresiva salida del Gobierno: Viviane Morales renuncia al Ministerio de Educación y ya fue designada su sucesora

Un cambio se produjo en el Ministerio de Educación Nacional luego de que Viviane Morales presentara su renuncia al cargo y el presidente Abelardo de la Espriella anunciara a Ilva Myriam Hoyos como su reemplazo.

La salida de Morales obedece a una situación familiar que, según explicó la propia funcionaria, requiere su presencia y atención inmediata. Su renuncia fue presentada de manera irrevocable y se hará efectiva el próximo 7 de septiembre.

En una carta dirigida al jefe de Estado y fechada el 31 de agosto de 2026, Morales explicó el motivo de su decisión.

“Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, manifestó Morales en el documento.

La funcionaria agregó que esta circunstancia le impide continuar con la dedicación que exige la responsabilidad al frente de la cartera de Educación y, por esa razón, decidió apartarse del cargo.

El presidente aceptó la renuncia

Abelardo de la Espriella respondió formalmente a la comunicación el 2 de septiembre y aceptó la dimisión de Morales. En su respuesta, expresó pesar por su salida y destacó que la decisión estaba relacionada con una prioridad familiar.

“Acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad”, sostuvo el mandatario.

Colombianos: Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y… pic.twitter.com/5nbFVIh1PE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

De la Espriella también manifestó públicamente su agradecimiento por el trabajo realizado por Morales durante el periodo en que estuvo al frente del Ministerio y señaló que mantiene abiertas las puertas de su Gobierno y de su amistad para la ahora ministra saliente.

“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”.

La renuncia se produce después de aproximadamente tres semanas de Morales al frente del Ministerio de Educación.

Ilva Myriam Hoyos asumirá la cartera

Tras aceptar la salida de Morales, el presidente confirmó a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación Nacional.

La designada es abogada y cuenta con trayectoria en el ámbito del derecho constitucional. También fue procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Al anunciar su llegada al gabinete, el mandatario resaltó las cualidades que, a su juicio, caracterizan a Hoyos.

“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

Con este cambio, Hoyos asumirá la conducción de la cartera educativa a partir de la salida formal de Morales, prevista para el 7 de septiembre.

Entre los asuntos que deberá atender estará la discusión del presupuesto del sector para 2027 en el Congreso, además de las responsabilidades propias de la administración del sistema educativo nacional.

Por ahora, el Gobierno no ha entregado detalles adicionales sobre la situación familiar que motivó la renuncia de Morales, más allá de lo expresado por la propia funcionaria en su comunicación al presidente.