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Resumen: La Policía ubicó en Medellín a Eldrich Boedhoe, ciudadano neerlandés condenado por narcotráfico y buscado por Interpol. Las autoridades lo señalan de coordinar el envío de cocaína desde Colombia hacia Europa y ahora la Fiscalía adelanta los trámites para definir su eventual entrega a Países Bajos.

Neerlandés condenado por narcotráfico fue ubicado en Medellín tras años de búsqueda internacional

Un ciudadano neerlandés que era buscado internacionalmente por narcotráfico fue ubicado en Medellín durante un operativo de la Policía Nacional, realizado con apoyo de autoridades de Francia y Estados Unidos.

Se trata de Eldrich Boedhoe, quien tiene una condena en firme de 12 años de prisión impuesta por la justicia de Países Bajos por tráfico de drogas y figuraba con Notificación Roja de Interpol.

Según la investigación, Boedhoe habría tenido un papel de coordinación dentro de una organización que enviaba clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos.

Las autoridades establecieron que el extranjero permanecía en Colombia desde 2015. Durante ese tiempo, presuntamente habría establecido contactos con organizaciones narcotraficantes locales y participado en la coordinación logística para sacar los cargamentos hacia Europa.

Así habría operado la organización

De acuerdo con las pesquisas, la estructura utilizaba personas que viajaban como pasajeros en vuelos comerciales para transportar la droga.

El estupefaciente era ocultado en equipajes modificados con dobles fondos, utilizados para intentar evadir los controles en los aeropuertos.

La investigación internacional permitió establecer el paradero de Boedhoe en Medellín y concretar el procedimiento con participación de la agencia SSI de Francia y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Durante la actuación policial, los funcionarios le informaron sus derechos al extranjero, quien, según las autoridades, comprendía español.

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¿Qué pasará con el ciudadano neerlandés?

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Tras ser ubicado, Boedhoe quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar los trámites administrativos y judiciales relacionados con su eventual entrega a las autoridades de Países Bajos.

Su caso se suma a otros procedimientos recientes en Medellín contra extranjeros requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico.

#CooperaciónInternacional | La @PoliciaColombia, en articulación con el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y @USMarshalsHQ, en Medellín realizó la retención por Notificación Roja de @INTERPOL_HQ de un ciudadano neerlandés, requerido por la justicia de Países Bajos. pic.twitter.com/eBKnuMJQcw — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) September 6, 2026

Otros extranjeros buscados por narcotráfico

A finales de mayo, en el barrio Laureles, fue ubicado el ciudadano panameño Ismael Abdiel González Pomares, requerido por la justicia de Panamá por delitos relacionados con tráfico de drogas, reunión y conspiración, además de conductas contra la seguridad colectiva.

Según información de inteligencia compartida entre Colombia y Panamá, González Pomares estaría relacionado con una estructura dedicada a la contaminación de contenedores comerciales en el Puerto de Balboa. Tras su ubicación, quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para los trámites correspondientes a su eventual extradición.

También en mayo, funcionarios del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia-Chocó ubicaron en la Terminal del Norte a otro ciudadano neerlandés, de 50 años, requerido por Países Bajos por tráfico de estupefacientes.

El hombre fue identificado luego de una alerta registrada en los sistemas de información de Migración Colombia, cuando llegaba a Medellín en un bus procedente de Barranquilla.