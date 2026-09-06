Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que unidades de Bomberos Medellín ya están en la zona sofocando las llamas. Por fortuna, el reporte preliminar indica que no hay personas afectadas.

¡Emergencia vehicular en El Poblado! El incendio fue de dos carros, confirma fico

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció rápidamente a través de su cuenta en X para entregar un reporte oficial de la situación sobre el incendio ocurrido en EL Poblado. El mandatario local confirmó que la contingencia, provocada por el incendio de dos vehículos, está siendo atendida de manera oportuna por dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes llegaron al sitio para controlar el fuego y evitar que se propagara a estructuras cercanas.

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Sin víctimas que lamentar

En medio de la angustia que generan estas conflagraciones, la buena noticia es que no hay afectaciones humanas. «No se reportan lesionados al momento. Seguimos atendiendo la emergencia», aseguró el alcalde Gutiérrez en su publicación.

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Por ahora, los equipos de socorro y las autoridades de tránsito mantienen presencia en la zona mientras finalizan las labores de extinción total del fuego, enfriamiento de los vehículos y remoción de los escombros.

Aunque las causas que desataron el fuego en ambos automotores aún son materia de investigación, las autoridades recomiendan a los conductores que se movilizan por el sur de la ciudad tomar rutas alternas, ya que la movilidad en este punto de El Poblado presenta restricciones temporales.