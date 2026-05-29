La necropsia de Yulixa Toloza reveló graves complicaciones físicas tras la cirugía

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Resumen: La necropsia oficial de Medicina Legal detalla en un lenguaje claro las impactantes lesiones y fracturas que causaron la muerte de Yulixa Toloza en Cundinamarca.

El dictamen forense emitido por Medicina Legal ha revelado las causas exactas del fallecimiento de Yulixa Toloza, quien perdió la vida tras someterse a una intervención de lipólisis láser en un establecimiento estético irregular.

El resultado de la necropsia arrojó que la víctima padeció un cuadro severo de complicaciones físicas tras la succión de grasa en el abdomen y la espalda.

Esto desencadenó que partículas de grasa taponaran sus pulmones, causándole un paro respiratorio y una hemorragia masiva antes de que abandonaran sus restos en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca.

La necropsia documentó un sangrado interno generalizado que se extendió desde el cuello hasta la zona de los glúteos. Los peritos evidenciaron grasa derretida debajo de la piel, morados profundos y múltiples traumas.

El informe detalla fracturas en quince costillas debido a la fuerza del procedimiento. Asimismo, se detectaron heridas cortantes distribuidas en el pecho, el abdomen y la espalda, directamente asociadas a la manipulación de las canulas y el instrumental médico.

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La pérdida de sangre provocó una palidez extrema y dejó las arterias completamente vacías. Los análisis técnicos confirmaron que el colapso pulmonar acabó con su vida de forma rápida.

Adicionalmente, el examen médico-legal describió desprendimiento de la piel por el paso de los días, junto con daños graves en el rostro, el pecho y tres dedos de la mano derecha provocados por los insectos y animales de la zona. Las autoridades esperan estudios de toxicología.

Por la muerte de Yulixa Toloza, se encuentran vinculadas judicialmente varias personas, entre ellas María Fernanda, dueña del local; su compañero Edison Torres; el supuesto cirujano Eduardo David ; Jesús; Kelvis y un presunto anestesiólogo identificado como “Leonardo”, quien evade a las autoridades.

Las declaraciones de la enfermera del lugar apuntaban a que se solicitaría una ambulancia, pero el cuerpo terminó oculto en la provincia del Tequendama y el vehículo que lo transportó fue hallado en Cúcuta.

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