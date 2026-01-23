Resumen: Polémica en Jericó por uso de carro de bomberos en desfile de colegio de Sabaneta. El comandante asegura que no se descuidaron las emergencias y se cobró por el servicio.

El polémico ‘alquiler’ de un carro de bomberos de Jericó para entrada de estudiantes en Sabaneta

Una fuerte controversia se ha desatado en el Suroeste antioqueño tras conocerse imágenes de un carro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó siendo utilizado para un evento de estudiantes de un colegio en el Valle de Aburrá.

El vehículo fue visto en el municipio de Sabaneta, escoltando y transportando a estudiantes de grado 11 en la celebración de su primer día de clases.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, cuestionando si el traslado de este equipo puso en riesgo la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el municipio de origen.

Ante el revuelo, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Jericó, Harby Correal, defendió la actividad y explicó que se trató de un servicio contratado por los padres de familia de los jóvenes.

Según Correal, el vehículo no recorrió grandes distancias con los estudiantes, limitándose a un trayecto de escasos 30 metros a la entrada del plantel educativo para la toma de fotografías.

El oficial enfatizó que esta labor no descuidó la seguridad de los jericoanos, ya que en la localidad quedaron disponibles otros cuatro vehículos cargados con agua y personal suficiente para atender cualquier tipo de emergencias.

Correal aclaró que estos recursos entran a las arcas del cuerpo de socorro como parte de sus estrategias de autofinanciación y que el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, no tuvo ninguna relación con el préstamo de la máquina.

Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes para calmar los ánimos en la región. Diversos sectores sociales y políticos han manifestado su preocupación por el uso de bienes destinados al servicio público en actividades recreativas particulares, especialmente fuera de su jurisdicción.

