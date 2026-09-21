Resumen: El clamor del menor generó la movilización urgente del Gobierno Nacional, que gestionó y garantizó los recursos y la atención médica de alta complejidad que requería su condición cardiovascular.

¡Necesito de su oración! El niño Lucas Murillo es intervenido de su «medio corazón»

Minuto30.com .- A las 7:00 de la mañana de este 21 de septiembre, el pequeño Lucas Franchesco Murillo, de 7 años, ingresó al quirófano para someterse a una cirugía paliativa de corazón de alta complejidad. Minutos antes de la delicada intervención, el menor y su familia enviaron un mensaje de gratitud y pidieron a los colombianos unirse en una cadena de fe por su vida.

El caso de Lucas se convirtió en un símbolo de solidaridad tras un conmovedor llamado público en el que el niño expresó: «Solo tengo medio corazón». Esta súplica llegó directamente al presidente Abelardo De La Espriella, lo que desató una respuesta institucional inmediata.

El clamor del menor generó la movilización urgente del Gobierno Nacional, que gestionó y garantizó los recursos y la atención médica de alta complejidad que requería su condición cardiovascular.

Agradecimiento presidencial: Previo a su ingreso a la sala de cirugías, Lucas envió un mensaje de agradecimiento al presidente De La Espriella por haber escuchado su petición y brindarle el apoyo necesario para esta segunda oportunidad de vida.

Cadena de oración: Consciente de los riesgos que implica una intervención paliativa de esta magnitud, el pequeño hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que los acompañen con oraciones y pensamientos positivos mientras el equipo médico realiza el procedimiento.

Se espera que en las próximas horas el centro médico entregue el primer parte oficial sobre la evolución de la cirugía y el estado de salud del menor.

En contexto: «Solo tengo medio corazón»: El clamor de un niño de 7 años al presidente De La Espriella que movilizó al Gobierno de inmediato