Resumen: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su profunda solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto registrado este lunes y puso a disposición de manera inmediata equipos de rescate, personal médico, paramédicos e insumos de emergencia para atender la catástrofe. Bukele confirmó que su gobierno se encuentra en permanente comunicación con las autoridades colombianas para desplegar la ayuda humanitaria tan pronto como sea requerida, destacando la confianza en los organismos de socorro locales pero reiterando el firme compromiso de El Salvador de acompañar y apoyar al pueblo colombiano en este momento de crisis.

Nayib Bukele pidió por Colombia y aseguró que El Salvador está listo para ayudar a damnificados tras el temblor

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su profunda solidaridad con el pueblo colombiano tras el potente terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes. El mandatario confirmó que su gobierno sigue minuciosamente la evolución de la emergencia y anunció la disposición inmediata de contingentes de apoyo humanitario.

Disposición de auxilio e integración de respuesta

A través de un mensaje oficial, Bukele envió sus condolencias a las familias golpeadas por la tragedia y reconoció la ardua labor que ya adelantan los organismos de socorro locales en los epicentros y ciudades más afectadas.

«Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia. Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles. Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas, y confiamos en su capacidad para responder ante esta emergencia», manifestó el presidente salvadoreño.

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Capacidades listas para el traslado aéreo

El jefe de Estado salvadoreño enfatizó que las instituciones de su país permanecen en contacto directo con las autoridades colombianas para movilizar recursos técnicos y humanos en cuanto se requiera para complementar las operaciones de respuesta en terreno.

Entre los recursos puestos a disposición inmediata por el gobierno salvadoreño se destacan:

Equipos de búsqueda y rescate: Personal técnico especializado en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Personal sanitario: Misiones de médicos y paramédicos para el refuerzo hospitalario y atención de urgencias en campo.

Insumos y logística: Materiales de primera necesidad y asistencia médica para las comunidades damnificadas.

«Desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria. Que Dios proteja a Colombia y dé fortaleza a su pueblo», concluyó el mandatario.

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