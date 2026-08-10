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Resumen: Medellín prepara equipos de rescate para apoyar a las ciudades más afectadas por el fuerte sismo. También se enviaría personal de ingeniería estructural.

¡Medellín se pone al frente! Fico Gutiérrez alista equipos de rescate para ayudar tras el sismo

Los equipos de rescate de Medellín fueron puestos a disposición para apoyar la atención de las ciudades más afectadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que ya se adelantan las gestiones para definir hacia dónde serán enviados estos grupos especializados.

En un reciente pronunciamiento, el mandatario señaló que se comunicó con el presidente Abelardo de la Espriella para informarle sobre la situación en Medellín y coordinar el posible desplazamiento del personal de emergencia hacia otras zonas del país.

Según explicó, los equipos de rescate de la Unidad de Gestión del Riesgo de Medellín ya se encuentran preparados para viajar a los lugares donde sean requeridos. A este apoyo se sumaría personal especializado en ingeniería estructural, que podría contribuir con la evaluación de edificaciones afectadas.

El alcalde también indicó que ha mantenido comunicación con mandatarios de otras ciudades, entre ellos los de Manizales, Pereira, Cali y Quibdó, para conocer el panorama y establecer las necesidades de apoyo en las zonas que presentan mayores afectaciones.

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En cuanto a Medellín, el mandatario aseguró que hasta las 10:50 de la mañana no se habían reportado víctimas mortales. Algunas infraestructuras permanecían bajo evaluación debido a posibles afectaciones, aunque, según el balance entregado, ninguna presentaba daños graves hasta ese momento.

La Alcaldía también trabaja junto con Antioquia Presente en la organización y canalización de ayudas y donaciones que puedan ser destinadas a las regiones afectadas por el terremoto.

Mientras continúan las verificaciones en Medellín, el alcalde reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y con las ciudades que enfrentan mayores dificultades.

Los equipos de rescate permanecerán disponibles para desplazarse una vez se determine, en coordinación con las autoridades nacionales, cuáles son las zonas que requieren su intervención.

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