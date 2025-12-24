Ataque con dron en Tibú dejó una mujer gravemente herida en plena Navidad

Resumen: Mujer herida por dron explosivo en su casa durante Navidad en Catatumbo. 11 familias huyen de Tibú hacia Cúcuta. Líderes denuncian 11 meses de crisis humanitaria sin respuesta del Gobierno en Norte de Santander.

Una nueva acción violenta empañó la celebración de Navidad en el Catatumbo, Norte de Santander, cuando una mujer resultó gravemente herida tras un ataque con dron cargado con explosivos mientras se encontraba al interior de su vivienda en zona rural del municipio de Tibú.

El ataque ocurrió en la mañana de este martes 24 de diciembre, en plena Navidad, en un corredor que comunica con El Tarra, una de las áreas más golpeadas por el conflicto armado en esta subregión del país.

El hecho ha generado profunda preocupación entre las comunidades campesinas y líderes sociales del Catatumbo.

La situación en el territorio continúa deteriorándose aceleradamente. En las últimas horas, al menos 11 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la zona rural de Tibú y desplazarse hacia Cúcuta, la capital del departamento, en busca de atención humanitaria y garantías de seguridad.

Estas familias se suman a cientos de personas que, durante los últimos meses, han salido de sus comunidades por temor a quedar atrapadas en medio de los combates entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de la región.

Defensoría advierte: ceses al fuego son insuficientes

Desde la Defensoría del Pueblo se reiteró la preocupación por el impacto que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales están teniendo sobre la población civil del Catatumbo.

La entidad advirtió que los ceses al fuego anunciados tanto por el ELN como por las disidencias del Frente 33 resultan insuficientes, ya que no contemplan la suspensión de las hostilidades entre estos grupos, que son precisamente las que más afectan a los civiles.

“Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego son muy limitados. Un factor de riesgo serio y real para la población no son solo las hostilidades entre la Fuerza Pública y los grupos armados, sino especialmente los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales”, señaló la Defensoría del Pueblo.

El ataque con dron explosivo en plena celebración navideña pone en evidencia la sofisticación de los grupos armados que operan en la región y la vulnerabilidad de la población civil, que queda atrapada en medio de una guerra que no da tregua ni siquiera en fechas especiales.

