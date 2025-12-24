Resumen: Balacera en Bogotá tras persecución policial dejó un muerto y dos capturados en el centro de la ciudad. Autoridades revelaron antecedentes de los implicados.

Detalles de la balacera en el centro de Bogotá: los implicados tenían antecedentes

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la balacera en Bogotá que se registró en la mañana de este miércoles 24 de diciembre y que generó pánico en el centro de la capital.

La persecución, que inició en el norte de la ciudad, terminó en la carrera Décima con calle Sexta, dejando como saldo una persona muerta y dos más capturadas.

De acuerdo con información oficial entregada por la teniente coronel Sandra Lancheros, comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se desencadenaron cuando uniformados adelantaban un procedimiento policial y fueron atacados con arma de fuego por los ocupantes de un vehículo, lo que obligó a los policías a responder con sus armas de dotación para proteger su integridad y la de la ciudadanía.

“Durante el procedimiento, los sujetos realizaron disparos contra los integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, razón por la cual las unidades se vieron obligadas a reaccionar de manera proporcional”, explicó la oficial.

La persecución se extendió por varios sectores hasta que el vehículo involucrado colisionó contra un taxi en la carrera Décima con calle Sexta. Tras el impacto, el conductor del taxi abandonó el lugar, mientras que los ocupantes del otro automotor intentaron huir, siendo interceptados por las autoridades.

Lea también: Medellín blinda sus vías en Navidad: 350 agentes de tránsito vigilarán los corredores principales

Como resultado del operativo, dos ciudadanos fueron capturados en el lugar de los hechos, mientras que una tercera persona falleció producto de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Según confirmó la Policía, los tres implicados registraban antecedentes judiciales por delitos como hurto, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego.

La zona fue acordonada durante varias horas para permitir el trabajo de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargadas del levantamiento del cuerpo y la recolección de material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también implementaron cierres viales temporales, lo que generó afectaciones en la movilidad del centro de Bogotá. Conductores y peatones fueron desviados por rutas alternas mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La Policía Metropolitana reiteró que el uso de la fuerza se dio en el marco de la ley y como respuesta a una amenaza directa, al tiempo que aseguró que la Fiscalía asumió la investigación para determinar responsabilidades y establecer si hay más personas involucradas en el hecho.

Más noticias de Bogotá