Navidad mueve a Medellín: más de 150 mil viajeros pasarán por las terminales

Con la llegada de las celebraciones de Navidad, Medellín se prepara para uno de los picos de movilidad más altos del año. De acuerdo con las proyecciones oficiales, entre este martes 23 y miércoles 24 de diciembre, cerca de 159.000 viajeros se movilizarán a través de las terminales Norte y Sur de la capital antioqueña.

Durante este mismo periodo, se estima la circulación de aproximadamente 11.700 vehículos de transporte intermunicipal, lo que representa un incremento significativo frente a un fin de semana regular. Las autoridades indicaron que los destinos más solicitados corresponden a municipios del departamento de Antioquia, la Costa Caribe y el Eje Cafetero.

Ante el aumento del flujo de viajeros, Terminales Medellín anunció el fortalecimiento de los controles de seguridad, la verificación de tiquetes legales y el acompañamiento permanente a los usuarios.

Para ello, el equipo operativo trabajará de manera articulada con las empresas transportadoras y distintas dependencias de la Alcaldía.

El objetivo, según la entidad, es garantizar desplazamientos seguros, organizados y sin contratiempos durante una de las temporadas más concurridas del año. Asimismo, se reforzará la presencia institucional para prevenir la venta ilegal de pasajes y evitar que los pasajeros aborden buses por fuera de las instalaciones autorizadas.

Desde Terminales Medellín reiteraron una serie de recomendaciones para quienes planean viajar en estas fechas. Entre ellas, comprar los tiquetes con anticipación únicamente en boleterías oficiales o a través del portal web institucional, llegar con al menos una hora de anticipación, mantener los objetos personales siempre a la vista y consultar previamente los requisitos para el transporte de mascotas con cada empresa.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para planear sus desplazamientos con tiempo y seguir las indicaciones del personal logístico, con el fin de contribuir a una movilidad ordenada y segura durante las festividades decembrinas.

