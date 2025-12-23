Resumen: Tras más de 36 horas de retención, 18 soldados del Ejército fueron liberados en Carmen de Atrato, Chocó, con mediación humanitaria.

Liberaron a los 18 soldados retenidos por más de 36 horas en resguardo indígena del Chocó

Luego de más de 36 horas de incertidumbre y tensión en el departamento del Chocó, las autoridades confirmaron la liberación de los 18 soldados del Ejército Nacional que habían sido retenidos en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato.

Los uniformados permanecían en poder de integrantes de una comunidad indígena, en un hecho que el Gobierno Nacional atribuyó a la presunta instrumentalización del ELN.

La liberación se concretó en la noche del pasado lunes 22 de diciembre, tras una prolongada mediación liderada por una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y municipales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho a través de sus redes sociales y aseguró que los militares se encuentran en buen estado de salud.

En su pronunciamiento, el funcionario rechazó la utilización de comunidades civiles por parte de grupos armados ilegales y reiteró que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública.

De acuerdo con información oficial, los soldados pertenecen a la Brigada 15 del Ejército Nacional y adelantaban operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN cuando fueron rodeados por miembros de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, territorio del pueblo Embera Katío. Según las autoridades, cerca de 200 personas habrían participado en la retención.

La Séptima División del Ejército indicó que la entrega de los militares se logró tras aproximadamente cuatro horas de diálogo directo con la comisión humanitaria y líderes comunitarios, evitando una escalada de violencia en la zona.

Una vez liberados, los uniformados iniciaron su traslado hacia Quibdó, donde fueron valorados por personal médico.

El Ministerio de Defensa anunció que se interpondrán denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción a la función pública, así como por la difusión de información personal de los soldados durante la retención, lo que (según advirtieron) puso en riesgo su integridad.

Finalmente, el Ejército reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará desarrollando operaciones en la región para garantizar la seguridad y el control territorial, pese a este tipo de hechos.

