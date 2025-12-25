Navidad dejó 19 nuevos lesionados por pólvora en Antioquia y mantiene en alerta a las autoridades

Resumen: Antioquia registró un nuevo aumento de personas lesionadas por pólvora durante la noche de Navidad, lo que elevó a 115 el total de casos en la temporada. Medellín concentra la mayor cantidad de afectados, mientras las autoridades de salud reiteran el llamado a evitar el uso de artefactos pirotécnicos para prevenir más emergencias.

La celebración de la Nochebuena dejó un nuevo y preocupante balance en Antioquia por el uso de pólvora. Durante la jornada del 24 de diciembre se reportaron 19 personas lesionadas, entre ellas 8m menores de edad, lo que elevó a 115 el número total de afectados en el departamento en lo que va de la temporada decembrina.

El reporte fue entregado por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, con información verificada por el Instituto Nacional de Salud, y confirma que el departamento continúa encabezando las cifras de quemados por pólvora a nivel nacional. Al comparar con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraban 104 casos, el incremento es cercano al 10 %, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Los incidentes más recientes se presentaron en distintos municipios del territorio antioqueño, entre ellos Medellín, Remedios, Sonsón, San Luis, El Carmen de Viboral, Itagüí, Puerto Nare, El Peñol, San Vicente Ferrer y Puerto Triunfo. En la mayoría de los casos, las lesiones estuvieron asociadas a la manipulación directa de artefactos pirotécnicos como voladores, totes, papeletas, truenos, tacos y luces de bengala.

Medellín sigue siendo el municipio con mayor número de personas afectadas. Solo durante la celebración de Navidad se reportaron cinco nuevos lesionados, incluido un menor de 13 años que resultó herido en el barrio 12 de Octubre, en el occidente de la ciudad, mientras manipulaba papeletas. Con este nuevo registro, la ciudad acumula 56 casos, consolidándose como el epicentro de este tipo de emergencias en el departamento.

La Secretaría de Salud de Medellín, señaló que la mayoría de los casos reportados en la ciudad corresponden a adultos que resultaron heridos como observadores y que fueron atendidos de manera ambulatoria. No obstante, reiteró la preocupación por la persistencia de estas prácticas durante fechas festivas.

Otros municipios como Itagüí y Bello también figuran en el balance, con ocho y cinco casos respectivamente, lo que evidencia que el problema no se concentra únicamente en la capital, sino que se extiende a diferentes zonas del área metropolitana y del departamento.

Frente a este panorama, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, insistió en el llamado a la corresponsabilidad ciudadana y recalcó que el uso de pólvora continúa generando consecuencias graves y evitables. Las autoridades reiteraron que celebrar sin artefactos explosivos es la única forma de reducir estas cifras.