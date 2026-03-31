Naufragio en Turbo: rescatan con vida a cuatro personas tras hundimiento de lancha

Resumen: Cuatro personas sobrevivieron a un naufragio en Turbo, Antioquia, tras el hundimiento de una lancha en el Golfo de Urabá.

Cuatro personas fueron rescatadas con vida tras sufrir un naufragio en aguas del Golfo de Urabá, en jurisdicción del municipio de Turbo, Antioquia, en un hecho que por poco termina en tragedia.

La emergencia se registró en el sector de Playa Dulce, frente a Punta Las Vacas, donde una embarcación alertó sobre el hundimiento de una lancha, en la que se movilizaban cuatro adultos.

Tras el aviso, unidades de la Armada de Colombia activaron un operativo de rescate con una Unidad de Reacción Rápida. En medio de la emergencia, una motonave que transitaba por la zona logró auxiliar inicialmente a una de las víctimas, mientras que las otras tres fueron rescatadas minutos después con apoyo de embarcaciones cercanas.

Los cuatro sobrevivientes presentaban lesiones, principalmente quemaduras ocasionadas por el combustible derramado durante el naufragio. Tras recibir primeros auxilios, fueron trasladados hasta el muelle de Turbo, donde una ambulancia los esperaba para su remisión al hospital Francisco Valderrama.

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Aunque no se reportaron víctimas mortales, el naufragio dejó importantes pérdidas materiales, entre ellas un motocarro y varios insumos de construcción que eran transportados en la embarcación.

Las autoridades destacaron la rápida reacción de quienes participaron en el rescate, lo que permitió salvar la vida de los ocupantes. Entre tanto, avanzan las investigaciones para establecer las causas del hundimiento de la lancha Torbellino.

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