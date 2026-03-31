Resumen: Hombre fue capturado en Guatapé por agredir a su pareja y a uniformados en medio de alteración del orden público.

Lo capturan en Guatapé por agredir a su pareja y enfrentarse a la Policía

Un hombre de 27 años fue capturado en zona urbana de Guatapé tras protagonizar un caso de alteración del orden público que terminó con agresiones a su pareja sentimental y a miembros de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Antioquia, la situación se presentó luego de que la comunidad alertara sobre una discusión en vía pública, en la que el sujeto, al parecer bajo los efectos del alcohol, habría agredido su pareja.

Al llegar al lugar, los uniformados intentaron controlar la situación; sin embargo, el hombre reaccionó de manera violenta contra un intendente de la Policía y un soldado regular que atendían el procedimiento, por lo que fue necesario aplicar el uso legítimo de la fuerza para reducirlo.

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Tras su captura, el individuo fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de violencia contra servidor público, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Por su parte, los dos uniformados lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica y se confirmó que sus heridas no revisten gravedad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conductas violentas y a reportar cualquier situación que afecte la convivencia.

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