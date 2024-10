Nataly Umaña se quiebra al hablar de las críticas y como afectaron a su mamá

La participación de Nataly Umaña en el programa ‘La casa de los famosos’ llegó a su fin el pasado domingo, y desde entonces, lamentablemente la actriz ha sido centro de críticas.

Sin embargo, lo que más ha conmovido a sus seguidores es su reacción frente a las críticas y cómo estas han afectado a su madre.

Desde que abandonó el programa, Nataly ha sido blanco de numerosas críticas sobre su desempeño en el ‘reality’, especialmente respecto a su relación con Melfi, y cómo ha sido su vida después de la eliminación.

La actriz, en una entrevista reciente, expresó su arrepentimiento por su comportamiento dentro del concurso.

Y manifestó su deseo de disculparse con su exesposo, Alejandro Estrada, para aclarar algunas situaciones.

«Cometí un error», admitió con franqueza.

Críticas y comentarios que han afectado a Nataly Umaña y a su madre

Durante la conversación, Nataly confesó que las críticas en su contra la afectan profundamente, calificándolas de «crueles».

Con la voz entrecortada, reveló que estos comentarios también han herido a su madre.

Quien se vio obligada a apartar su celular durante varios días para evitar los ataques dirigidos hacia su hija.

«Me pone aún más vulnerable porque digo: ‘Si se meten conmigo, puedo manejarlo. Me pongo la coraza y salgo adelante’, pero claro, la gente que me quiere y está cerca de mí, no lo puede manejar», expresó Umaña conmovida.

«Nadé en aguas profundas y ahora debo enfrentar las consecuencias», agregó la actriz.

Quien se convirtió en la sexta eliminada del programa tras recibir una baja puntuación del público.

Tras su salida, Nataly regresó al hogar que comparte con Alejandro Estrada, como lo evidenció en sus historias de Instagram.

Entre sus planes futuros, reveló su intención de hablar con la madre de Melfi para aclarar la situación y expresar su respeto hacia su hijo.

Con Melfi aún en competencia y en riesgo de eliminación, la atención se centra en el próximo capítulo del programa, donde se definirá quién será el próximo famoso en abandonar la competencia.

