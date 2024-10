Se rajó Jhon Alex Castaño en Barcelona «por arrogante» en una discoteca y el propietario comparte en redes su decepción.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El cantante popular y «Rey del Chupe» está en hype de las redes sociales por un empresario español que, afirma no recomendarlo por arrogante al no querer cantar una canción de Darío Gómez como homenaje. En la discoteca Latin Palace de Barcelona, se anunciaba el 28 de marzo toda una parranda con Jhon Alex Castaño y «El Charrito Negro» con la frase «el que reza y peca empata». El cual se anunciaba con una divertida promo.

Latin Palace Barcelona Presenta

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Discoteca Latin Palace Barcelona (@latinpalacebarcelona)

Lo que empieza mal …..

El malestar del evento al parecer surgió cuando Jhon Alex Castaño, no llegó con todos sus músicos. Lo que hizo que el gerente empezara a sospechar que no iba a ser una noche normal. Hans Dieter Otto empresario y administrador de Latin Palace, no pudo contenerse y en video se despachó con el colombiano. «Las circunstancias de su presentación fueron fatales. Primero, vino con cinco músicos, un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos y me cobra dinero alto. Cinco músicos y ponen música de pista. Segundo, nosotros le pedimos que tocara a dueto con Charrito Negro en memoria de Darío Gómez ‘Nadie es Eterno en el Mundo’. Me responde este señor que no es emula a Darío Gómez». Ahí vino la de troya porque como que hubo cruce de palabras. «Tú no eres ni el príncipe, ni la dama de casa de despecho, la forma como tú tratas al público y los empresarios es inaceptable. Tienes talento, pero carácter y ética, no tienes. Nota eso» le replicó el empresario argumentando que no lo recomienda más.

En cambio destacó la humildad del Charrito y sus hijos, quienes si al parecer reconocen que interpretar una canción de Darío Gómez es un homenaje al igual que Luis Alfonso que ha estado en esta discoteca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Discoteca Latin Palace Barcelona (@latinpalacebarcelona)

Habla Jhon Alex

El cantante colombiano, hizo su replica a través de historias en instagram, ofreciendo su versión de los hechos. Sin ofender y con una imagen de «Latin Palace, quienes afirmaron que fue épico«. Por lo que Castaño atinó en decir: «que bueno les gustó el Show!!». Donde replicó algunas de las historias y comentarios de la gente que asistió disfrutando del evento. E hizo una aclaración especial «más Darirista que yo nadie, más bebedor que guaro que yo nadie, alguien que se sepa más canciones de Darío Gómez que yo ….nadie ..tal vez Hernán (hermano de Darío) que las canta todas«. Dijo el cantante quien además, expresó que no hay una grabación o nota «donde se haya mencionado la palabra émulo y nunca he sido émulo de nadie desde que grabé de Bar en Bar«. Tampoco canta con pistas en ningún evento ni en Europa o Colombia, «ya que canta con una multitrack» . Y dejando otros aspectos claros «que el público es quien tiene la última palabra». Lo de las fotos o que quede faltando es ajeno a su presentación y es por logística. Las historias que montarán, demostrarán el error de las afirmaciones del empresario. (Los invitamos a ver todo el video de su replica y puedan entender también su punto de vista).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Lee más noticias de entretenimiento