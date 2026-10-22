Resumen: Un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento del ELN en Nariño dejaría al menos ocho muertos, según el reporte preliminar. Las tropas verifican el balance y la identidad de los fallecidos.

Nariño despertó con un bombardeo: al menos ocho guerrilleros del ELN habrían muerto en pleno campamento

Un nuevo bombardeo de las Fuerzas Militares sacudió desde la madrugada de este jueves 22 de octubre una zona rural de Nariño, donde funcionaba un campamento del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

Fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron que la ofensiva está a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, CCOES, y la describieron como una operación de alta precisión.

Según el reporte preliminar, al menos ocho integrantes del grupo armado habrían muerto durante la acción. Sin embargo, las autoridades han entregado poca información: las tropas avanzan en el procedimiento de ingresar al área para verificar el número de bajas y establecer el balance definitivo, además de confirmar la identidad de los fallecidos.

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Las fuentes militares precisaron que el objetivo eran guerrilleros de esta estructura que delinquen en la región. El ELN figura entre las organizaciones criminales priorizadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que la declaró terrorista y dedicada al narcotráfico.

Con esta acción suman cinco los bombardeos ordenados por el mandatario desde que inició su mandato, en agosto de 2026. Aunque ya se había lanzado otro bombardeo contra el ELN, este sería el primero dirigido contra esa guerrilla en Nariño durante la actual administración.

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