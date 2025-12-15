¡Narcotráfico y extorsión! Fiscalía ocupa 18 bienes de ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ avaluados en más de $3.460 millones

Resumen: La Fiscalía General de la Nación afectó el patrimonio de los grupos delincuenciales ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ con medidas cautelares sobre 18 bienes valorados en más de 3.460 millones de pesos. Entre los activos asegurados hay apartamentos, un lote rural y vehículos que habrían sido utilizados para apoyar actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Varias propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados de los cabecillas de estas estructuras criminales.

La Fiscalía General de la Nación anunció la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 18 bienes vinculados a los grupos delincuenciales conocidos como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, que operan en Medellín y otros municipios de Antioquia.

Según las investigaciones, los activos, cuyo valor supera los 3.460 millones de pesos, habrían sido adquiridos en gran parte con recursos provenientes de actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir. Varias de estas propiedades están registradas a nombre de familiares y personas cercanas a los cabecillas de estos grupos criminales.

Entre los bienes afectados se encuentran 15 inmuebles, incluidos apartamentos, parqueaderos y un lote rural, ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro (Antioquia), así como en Cartagena (Bolívar). A estos se suman tres vehículos que, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para apoyar la movilidad y logística de los grupos delincuenciales.

La medida fue adoptada por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien impuso suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los activos.

La Fiscalía enfatizó que esta acción se realiza con base en elementos materiales probatorios que evidencian el posible origen ilícito o uso ilegal de los bienes, en un esfuerzo por afectar directamente la economía de estas estructuras criminales. La información se divulga por razones de interés general.