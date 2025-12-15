Resumen: Explosión en Salgar generó alarma tras una detonación en el puente del Barroso, acceso principal al municipio.

Detonación de un explosivo en un puente desata alarma en Salgar, Antioquia

Una explosión en Salgar se registró en la mañana de este lunes 15 de diciembre en el puente del Barroso, estructura vial ubicada en el acceso principal al municipio y punto estratégico de conexión con el suroeste antioqueño.

El hecho generó alarma entre habitantes de la zona y conductores que transitaban por este corredor vial.

El fuerte estruendo fue escuchado por residentes de sectores cercanos y usuarios de la vía, quienes reportaron de inmediato la situación a las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, la detonación habría ocasionado daños visibles en la capa asfáltica del puente, aunque hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas heridas.

Organismos de seguridad y unidades especializadas fueron alertados para realizar la inspección técnica del lugar, evaluar la estabilidad de la estructura y descartar riesgos adicionales para la comunidad.

Mientras se adelantan estas labores, se recomendó a los conductores transitar con precaución y mantenerse atentos a cualquier indicación de las autoridades.

La situación mantiene en alerta a los habitantes del municipio y de la subregión del suroeste antioqueño, quienes esperan claridad frente a lo sucedido.

