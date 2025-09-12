Resumen: La Policía incautó 1.250 kilos de marihuana, avaluados en mil millones de pesos, en un operativo contra el narcotráfico en Antioquia. El cargamento iba a Medellín.

¡Ese camión no llegó! Frustran un millonario cargamento de marihuana con destino a Medellín

Un contundente golpe contra el narcotráfico en Antioquia se registró este viernes, 12 de septiembre, cuando la Policía Nacional incautó 1.250 kilogramos de marihuana tipo creepy, avaluados en mil millones de pesos.

El cargamento, que tenía como destino la ciudad de Medellín, era transportado en un camión que cubría la ruta Cali – Medellín.

La captura del conductor, de 38 años, y la incautación de la droga se lograron gracias a un puesto de control en la vía La Pintada – Medellín, a la altura del municipio de Caldas.

La marihuana, oculta en una «caleta» o compartimento secreto, fue detectada durante una inspección detallada del vehículo.

Según las autoridades, este golpe representa una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que más de un millón de dosis llegaran a las calles del Valle de Aburrá.

En lo corrido del año, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ha logrado la incautación de más de 8 toneladas de estupefacientes, reafirmando su compromiso con la seguridad del país.

La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencias 123.

