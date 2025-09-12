Resumen: EPM desmintió un video falso del gerente John Maya Salazar en el que lo usaban para promocionar una estafa de inversión. La empresa alertó a la comunidad.

¡Ojo! Falso video de gerente de EPM usado para estafar con supuesta plataforma de inversión

Un nuevo caso de estafa digital encendió las alarmas en Medellín. A través de redes sociales circula un video en el que aparece John Maya Salazar, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), supuestamente promocionando una plataforma de inversión que promete ganancias rápidas y con montos mínimos. Sin embargo, la propia empresa desmintió la información y aclaró que se trata de un montaje realizado con inteligencia artificial.

Según explicó EPM, el material publicado en Facebook utiliza imágenes falsas del directivo, a las que incluso se añadió una noticia inventada, simulando ser de un medio de alta circulación, con el fin de darle mayor credibilidad.

Lea también: Explosiones en Medellín: capturan a presunto coordinador de logística de las disidencias

La empresa recordó que todas las transacciones oficiales se hacen únicamente a través de su sitio web y de la factura de servicios públicos, por lo que cualquier otro canal debe ser considerado fraudulento.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El conglomerado hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir ni difundir este tipo de contenidos y a verificar siempre la información en los canales oficiales, pues su circulación contribuye a fortalecer las estrategias de los estafadores.

Más noticias de Medellín