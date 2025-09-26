Resumen: En Bogotá fue capturado Carlos Julio Poveda , alias “Toca”, requerido por Argentina por contrabando agravado y tráfico de estupefacientes. Según las investigaciones, lideraba una red que enviaba cocaína desde Argentina hacia España disuelta en biodiesel y transportada en contenedores con destino a Vigo y Santiago de Compostela.

¡Narco camuflaje al descubierto! Capturan en Bogotá al capo que hacía pasar cocaína por biodiesel

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Bogotá y Buenos Aires, fue detenido en la capital Carlos Julio Poveda, conocido con el alias de ‘Toca’, quien era buscado con circular roja por las autoridades argentinas.

Carlos Poveda es señalado de encabezar una red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Argentina hacia España oculta de una manera poco común: la droga era disuelta en biodiesel y transportada en contenedores marítimos con destino a las ciudades de Vigo y Santiago de Compostela.

Esto le podría interesar: Prepare su viaje: Cierres viales en Medellín por eventos culturales y deportivos

El ciudadano colombiano enfrenta cargos en Argentina por contrabando agravado y tráfico de estupefacientes. Con esta captura, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el multicrimen y el tráfico internacional de drogas.

Según cifras de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han realizado 108 detenciones con Notificación Roja de Interpol, evidenciando los resultados de la cooperación internacional en la lucha contra las redes criminales.

La captura de ‘Toca’ representa un golpe significativo a las rutas de narcotráfico que conectan Sudamérica con Europa, y marca un paso más en el desmantelamiento de estructuras dedicadas a innovar métodos de ocultamiento de drogas para evadir los controles aduaneros.